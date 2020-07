El reto de hacer una telenovela de médicos en plena pandemia

Alicia Civita

Miami, 8 jul (EFE).- Cuando en 2014 José Alberto 'El Güero' Castro asumió el desafío de responder a las exigencias de un público 'cada vez más sofisticado', que pedía telenovelas actualizadas y con personajes menos estereotipados, jamás se imaginó decidir qué tantos elementos de una pandemia pondría en su exitosa serie 'Médicos, línea de vida'.

Pero es justamente lo que productor de grandes telenovelas mexicanas -como 'Rubí', 'Teresa' y 'Corona de lágrimas'- confesó a Efe que está viviendo.

Las medidas contra el coronavirus lo encontraron en la etapa de planificación de la segunda temporada de 'Médicos' y el estreno de la primera en Univision el próximo 14 de julio.

'Estamos pensando con mucho cuidado cómo introducimos el tema del coronavirus. No queremos que al mencionarlo sea como limón en la herida de mucha gente afectada por esta tragedia', reconoció el productor, quien comparte el luto con las familias de las víctimas.

Su madre, Socorro Castro Alba, falleció el 24 de abril de este año a los 85 años. 'No fue de coronavirus, pero sí compartimos no solo el duelo que vive mucha gente, sino el trauma de no poder siquiera despedirnos como se debe. De tener un funeral con la familia', confesó.

Cuando habla de la familia, El Güero incluye a su famosísimos hermana y sobrino, Verónica y Cristian Castro, y a las tres hijas que tuvo durante su matrimonio con la ex primera dama mexicana Angélica Rivera. Una de ellas es Sofía Castro, también actriz y parte del elenco de la exitosa serie de Netflix y Televisa 'El dragón'.

El productor también quiere 'evitar a toda costa el morbo' que puede generar reproducir algún caso en la serie: 'Es un balance complicado y aún no hemos decidido qué hacer', reconoció.

'Para mí es muy importante manejar esto con seriedad. Estamos pasando por una gran tragedia y hay que cuidar mucho todo. Ni siquiera hemos decidido si vamos a tocar el tema', agregó.

LA LUCHA POR LA ORIGINALIDAD

Cuando Televisa anunció que estaba haciendo 'Médicos, línea de vida', muchos pensaron que se trataba de una versión en español de la serie estadounidense 'Grey's Anatomy' o de la telenovela colombiana 'A corazón abierto'.

'Ha habido muchas producciones en torno a la vida de los médicos y enfermeras. Antes de Grey's estuvo 'ER' en Estados Unidos. Es un tema apasionante, así como el de los policías o los abogados', reconoció.

Pero para él era clave que 'Médicos, línea de vida' fuese una producción totalmente original, en la que se proyectara con realismo 'la parte humana de la relación entre los doctores y los pacientes'.

Sobre todo, 'cuando somos latinos, que es muy diferente a cómo es en Estados Unidos', explicó.

Fue el mismo norte que se trazó cuando hizo 'Amar sin ley', la exitosa telenovela de abogados cuyas dos temporadas han logrado liderazgo en 'ratings' en México, Estados Unidos y el resto de países donde se ha transmitido.

'Mientras que la series en EE.UU. se concentran en el procedimiento de casos independientes que semana a semana se roban la atención de la audiencia y son apoyados por las relaciones personales de los protagonistas. Nosotros hicimos lo contrario, para atender a nuestra audiencia. Las dos son productos totalmente originales', dijo.

UN ELENCO MULTINACIONAL

Luis Alberto Sáinz Castro ha estado produciendo telenovelas desde 1993, cuando comenzó con 'Valentina', protagonizada por su hermana Verónica y Juan Ferrara. Sus telenovelas 'Rubí' y 'Teresa' fueron las primeras en explorar la idea de una protagonista femenina hermosa y malvada.

Su currículum incluye también a 'Acapulco cuerpo y alma', 'Pueblo Chico, infierno grande' y 'La que no podía amar', todas producciones que dejaron marca en la historia de las telenovelas.

Algo que siempre le ha importado es el 'no repetirse'.

'Siempre intento cambiar de actores, lugares en los que se asienten las historias, formato, he hecho drama, comedia. Hasta estoy pendiente de que mis producciones no estén siempre en el mismo horario'.

En 'Médicos, línea de vida' escogió a una mezcla de actores multinacionales, entre los que se destacan el colombiano Daniel Arenas, la cubana Livia Brito y los venezolanos Scarlet Gruber y Rodolfo Salas. Espera, dijo, que esto les 'dé gusto a los hispanos de Estados Unidos'.

El elenco de mexicanos elegido por el productor también incluye a Grettel Valdez, Carlos de la Mota e Isabel Burr, esta última quien interpretó a la joven Virginia de la Mora en la última temporada de 'La casa de las flores', un papel que durante la primera parte fue de su hermana Verónica Castro.

Ante todo este panorama, Castro es claro: 'habrá telenovelas para rato. Es el vehículo que más ha exportado la cultura, los valores y las costumbres latinas a todo el mundo'.

Lo importante es saber adaptarse 'a los tiempos y al público', resumió. EFE

