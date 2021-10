El Rosberg X Racing gana en Cerdeña y apuntala el liderato de la Extreme E

Redacción Deportes, 24 oct (EFE).- El equipo 'Rosberg X Racing' se impuso este sábado en el Island X Prix, disputado en la isla italiana de Cerdeña, y se afianzaron en el liderato del campeonato Extreme E, del que sólo queda una carrera, el Jurassic X Prix, que se disputará los días 18 y 19 de diciembre en Dorset (Reino Unido).

La australiana Molly Taylor y el sueco Johan Kristoffersson ganaron en Cerdeña por delante del equipo 'ABT Cupra XE' integrado por la alemana Jutta Kleinschmidt y el también sueco Mattias Ekstroem, y el 'JBXE' de la pareja sueca formada por Mikaela Ahlin-Kottulinski y Kevin Hansen.

Tras este resultado, y a falta de una sola carrera, Taylor y Kristoffersson se afianzan en el liderato con 129 puntos, ahora 16 más que los aún segundos, la española Cristina Gutiérrez y el francés Sébastien Loeb (X-44), que acabaron quintos en la final de este domingo del Island X Prix.

En cuanto al equipo Acciona Sainz XE Team de Laia Sanz y Carlos Sainz, una avería en la dirección del coche le apartó de la final.

En su cruce con el equipo ABT Cupra XE, Sainz disponía de una clara ventaja en su turno hasta que ese fallo en la dirección hizo que el coche fuera prácticamente ingobernable.

Laia Sanz relevó a Sainz con el coche malparado y completó una vuelta entera en unas condiciones muy difíciles porque era importante terminar la carrera por si alguno de los rivales tenía un imprevisto, informa el equipo.

'Ha sido un fin de semana difícil de digerir. Es una pena, porque de los cuatro X Prix que hemos hecho éste era claramente en el que íbamos más rápidos. Terminamos segundos en la Clasificación 1, pero a partir de ahí no hemos podido acabar bien ni la Clasificación 2 ni la Semifinal, así que nos hemos quedado fuera de la Final', dijo Sainz.

'De todos modos, no vamos a bajar los brazos. Queda una carrera y queremos acabar de la mejor manera posible, aunque está claro que hay que tomar medidas porque los problemas que nos han ocurrido, que son ajenos a nosotros, son difíciles de asumir', agrega el madrileño.

Laia Sanz cree que 'ss una lástima que el fin de semana haya terminado de esta manera'. 'Creo que tanto Carlos como yo teníamos bastante ritmo. Yo pude entrenar sobre cuatro ruedas antes de venir a Cerdeña y creo que esos kilómetros también me han sido de ayuda, porque me he sentido bien', dijo.

La próxima ronda en el calendario es el Jurassic X Prix, que se disputará los días 18 y 19 de diciembre en Dorset (Reino Unido). Será la última prueba puntuable para la temporada inaugural de Extreme E. EFE

sab