El ruso Alexéi Shved, máximo anotador de la Euroliga, deja la selección

Moscú, 23 may (EFE).- El ruso Alexéi Shved, máximo anotador y asistente de la Euroliga con el Khimki, no disputará el preolímpico y dejará la selección rusa, según informa hoy el diario Sport-Express.

Shved, de 32 años, ya le comunicó su decisión al presidente de la federación rusa, Andréi Kirilenko, que se mostró comprensivo, al igual que el seleccionador, Serguéi Bazarevich.

Kirilenko ya había dicho a principios de año que, aunque le encanta el juego de Shved, la federación no intentará persuadir a un jugador que no quiere acudir con la selección.

Los motivos que ha esgrimido son las lesiones que le han perseguido las últimas temporadas y la falta de motivación para jugar toda la temporada sin apenas descanso.

'Shved no jugará el preolímpico. Nos llamamos y me comunicó su decisión definitiva (...), Alexéi me dijo que las numerosas lesiones no le permiten centrarse en la selección', dijo Bazarevich.

Rusia se enfrentará en el preolímpico a Alemania y México, mientras en el otro grupo se enfrentarán Croacia, Brasil y Túnez. El torneo se jugará en la ciudad croata de Split.

El alero del Khimki fue bronce con Rusia en el Europeo de 2011 y se colgó el mismo metal en los Juegos de Londres. Además, en el Europeo de 2017 fue el máximo anotador del torneo con 24,3 puntos de media por partido.

Shved no ha jugado un gran torneo de naciones con su país desde 2017 y se puso por última vez la camiseta nacional en septiembre de 2018. EFE