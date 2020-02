El Salvador declara 'cuarentena' y niega caso sospechoso de coronavirus

San Salvador, 3 feb (EFE).- El Gobierno de El Salvador informó este lunes que 'se implementará una cuarentena inmediata' como una 'medida extrema' contra el virus del coronavirus y negó que exista en el país un caso sospechoso, tal como lo ha señalado el periódico local el Diario de Hoy.

'Pese a que oficialmente no se registran casos confirmados ni sospechosos de este padecimiento, la mesa de salud ha señalado que se implementará cuarentena inmediata como medida extrema para lograr hermetizar al país frente a este virus', indicó el Ejecutivo a través de un comunicado emitido este lunes por la Presidencia.

La fuente no detalló qué otras medidas, a parte del control sanitario en las diferentes puntos de ingreso al país y la prohibición del ingreso de personas procedes de China, serán tomadas tras el anuncio de cuarentena.

NO EXISTE UN CASO SOSPECHOSO

El viceministro de Operaciones de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, negó este día que exista en el país un caso sospechoso de coronavirus y que se hayan mandado a Estados Unidos pruebas para que sean analizadas, en respuesta a una publicación del medio local el Diario de Hoy.

El medio detalla que las autoridades del hospital San Juan de Dios, en el departamento de Santa Ana (noroeste), activaron la noche de este domingo los protocolos de seguridad por un caso sospechoso de coronavirus'.

Añade que, 'según fuentes médicas, una paciente extranjera fue internada en el centro asistencial con insuficiencia respiratoria, lo que despertó sospechas de que se hubiese contagiado del coronavirus'.

El periódico, que no facilita la identidad de la paciente ni si esta viajó a China recientemente, agrega que 'personal de ese centro (médico) aseguró que la mujer se encuentra entubada y que el (médico) residente que la examinó minutos después dijo que se tenía neumonía.

Explicó que 'las fuentes internas' detallaron que a la mujer 'se le realizaron unas muestras que serán enviadas a Atlanta, Estados Unidos'.

'No hemos mandado pruebas para confirmatorio de coronavirus porque no tenemos casos sospechosos (...) la prueba de coronavirus confirmatorio la mandamos ante la existencia de un paciente que cumple criterios de caso sospechoso, pero no tenemos ninguno', dijo este lunes Alabí a periodistas tras una entrevista en una radio local.

BECARIOS SEGUIRÁN EN CHINA

Por su parte, la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, señaló que el Gobierno 'está garantizando la seguridad de los becarios que se encuentran en China', de los que tres están en la ciudad de Wuhan, epicentro del virus.

Al ser preguntada sobre si el Gobierno analiza la posibilidad de repatriar a los jóvenes, Hill indicó que 'estamos analizando todas las opciones posibles para garantizar la seguridad de esas criaturas que están en China y para tranquilizar a sus familias, pero tampoco vamos a exponer al resto de la población'.

'Nosotros no queremos poner a nuestra población en una situación de riesgo (...) estamos trabajando de la mano con la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para garantizar la seguridad de los becarios (80 personas) que están en China', subrayó.

La evolución de este virus causante de la neumonía de Wuhan ya ha provocado la muerte de 361 personas y más de 17.000 afectados, según cifras oficiales chinas. EFE