El Salvador se lanza de lleno al bitcóin y otros seis clics tecnológicos

Bogotá, 10 jun (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. El Salvador y el bitcóin, ¿un pionero arriesgado?

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se ha caracterizado por ser un gobernante poco convencional en algunos sentidos, pero en cuestión de economía dio esta semana un verdadero salto al vacío: el bitcóin será moneda corriente y legal en su país, medida única en el mundo.

La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, le siguió la corriente al mandatario y aprobó la denominada Ley Bitcóin, que tiene como objeto la regulación de la criptomoneda (pero solo de esa, por ahora) como moneda de curso legal, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier titulo que la personas naturales o jurídicas públicas, o privadas requieran realizar.

Lo que falta por ver es qué tanto calado tiene esta medida en un país como El Salvador, con una informalidad económica muy alta y una bancarización de menos de la mitad de su población.

2. Si no puedes contra tus enemigos... al menos acércate

En algunas ocasiones hay que acercarse a los rivales y, de vez en cuando, hacerles algunas concesiones. Ejemplo de eso es el hecho de que Apple, en su nuevo sistema operativo iOS 15, haya decidido actualizar FaceTime para que sea accesible a usuarios de Android y Windows.

Este nuevo FaceTime permite crear enlaces para las llamadas que se pueden compartir con el resto de usuarios, así como un sistema de visualización en 'parrilla', como en Zoom.

Además, en la conferencia anual de desarrolladores WWDC también fue lanzado Live Text, que reconoce y digitaliza el texto de las fotografías, de manera que permite convertir automáticamente apuntes tomados a mano o el contenido de carteles e indicadores callejeros.

3. TikTok y WeChat 'sobreviven' en EE.UU.

Tal parece que la guerra que le decretó en su momento EE.UU. a TikTok y WeChat está llegando a un punto de calma.

Algo que se desprende de una de las más recientes decisiones del presidente Joe Biden para retirar las órdenes ejecutivas suscritas por su antecesor Donald Trump que buscaban prohibir estas populares redes sociales en el país.

Pero no todo es tan color de rosa para las populares apps, ya que Biden, a su vez, instó a abrir una investigación para identificar riesgos de seguridad vinculados a China. La pelea sigue, pero con un volumen más bajito.

4. Y todo por culpa de una contraseña vieja...

¿Qué tal si el más grande ciberataque en la historia de Estados Unidos, como el sufrido hace unas semanas por la red de oleoductos Colonial, se hubiera dado simplemente porque un empleado usó una contraseña vieja de la empresa en una página web?

Pues parece que ese descuido fue la llave de entrada que los hackers de la red DarkSide utilizaron para secuestrar el sistema informático de la compañía que transporta diariamente cerca de 378,5 millones de litros de combustibles, por el que luego tuvo que pagar por su rescate 4,4 millones de dólares.

Los hackers, con base en Rusia, comenzaron a seguir la actividad de un usuario que utilizó una clave antigua, aunque no por esto simple, en varios sitios web.

5. Grandes medios, sin comunicación por una mala programación

Este error no costó un rescate de millones de dólares, pero sí dejó por fuera de la red durante algunas horas las páginas de medios como The New York Times, The Guardian, Financial Times y Le Monde.

Un error de programación que se activó durante la configuración en un cliente fue el causante del trastorno presentado el pasado martes, según el proveedor de servicios de computación en nube Fastly.

6. ¡A hacer sus propios juegos de Nintendo!

¡Que comience el despliegue de creatividad! Game Builder Garage estará disponible desde esta semana en la plataforma Nintendo Switch Online para que, paso a paso, usted pueda construir su propio videojuego.

Con este software, el usuario podrá crear hasta siete juegos cuyo código podrá ser compartido entre jugadores de la red de Nintendo Switch, y hasta ocho usuarios al tiempo podrán interactuar en el diseño de cada título.

Y no hay que preocuparse: cada lección está compuesta de múltiples partes para ir a su propio paso.

7. Se acerca un Battlefield muy futurista

Más de 100 jugadores de forma simultánea podrán vivir casi en carne propia la experiencia de estar en un mundo de escaramuzas prebélicas entre Estados Unidos y Rusia, repartidos en siete teatros de operaciones.

Y toda esta emoción llegará a las consolas Xbox One, One X, PC, PS5 y PS4 a partir del próximo 22 de octubre de la mano de Battlefield 2042, videojuego desarrollado por Electronic Arts y Dice.

En este afán de crear combates a gran escala cada vez más realísticos, en Battlefield 2042 se eliminó por primera vez el modo campaña para un solo jugador y todo el juego se centrará en un universo más masificado, con mapas que alcanzarán, incluso, 5,9 kilómetros cuadrados de espacio virtual. EFE