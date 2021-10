El Salvador urge ganar para no perder mas terreno a un México invicto y líder

San Salvador, 12 oct (EFE).- La selección de El Salvador recibe este miércoles con el desafío de ganar para no perder más terreno en las eliminatorias del Mundial de Catar a la invicta México, líder con tres puntos de ventaja sobre Estados Unidos y Panamá, sus más inmediatos perseguidores.

Los salvadoreños, dirigidos por Hugo Pérez, regresaron el lunes de Costa Rica, donde perdieron de remontada con la selección tica por 2-1, resultado dejó a la Selecta con cinco puntos y en la sexta posición, arriba de Honduras y Jamaica.

A su regreso del país centroamericano, los dirigidos por Pérez tuvieron un momento de relajación en un hotel de playa y este martes entrenaron en la cancha del estadio Cuscatlán, en San Salvador, donde se llevará a cabo el encuentro la noche de miércoles.

El Salvador encarará este partido tras dos empates, dos derrotas y una victoria.

Mientras, el conjunto mexicano, dirigido por el argentino Gerardo 'Tata' Martino y que suma 11 unidades en dicha eliminatoria, llegará al estadio Cuscatlán tras vencer por 3-0 a Honduras.

México no ha perdido ni un solo partid en la eliminatoria - al igual que Canadá- y suma tres partidos ganados y dos empates.

La selección mexicana viajará a El Salvador sin los defensas Jorge Sánchez y César Montes, bajas por lesión y suspensión, respectivamente.

'Jorge prácticamente está descartado contra El Salvador, y de confirmarse, no hará el viaje, todo aquel jugador que no pueda jugar, no hará el viaje, como el caso de César Montes', señaló el domingo el técnico argentino.

- Alineaciones probables:

El Salvador: Mario González, Alex Roldán, Roberto Domínguez, Eduardo Vigil, Bryan Tamacas; Cristian Martínez, Marvin Monterroza, Darwin Cerén, Enrico Dueñas; Jairo Henríquez y Joaquín Rivas.

Seleccionador: Hugo Pérez.

México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Édson Álvarez, Sebastián Córdova; Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori, Jesús M. Corona.

Seleccionador: Gerardo 'Tata' Martino.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Cuscatlán en San Salvador.

Hora: 20.05 local (02.05 GMT del jueves). EFE

