El Sao Paulo de Crespo, a por su primer triunfo en Liga tras seis tropiezos

Sao Paulo, 26 jun (EFE).- El Sao Paulo, que dirige el técnico argentino Hernán Crespo, luchará este domingo por conseguir su primera victoria en la Liga brasileña ante el Ceará, después de seis tropiezos que han dejado al club en los puestos de descenso.

La crisis de resultados del Tricolor de Morumbí es una de las grandes sorpresas en este inicio de Campeonato Brasileño, en el que han tomado la delantera cuatro equipos de corte más modesto como son Bragantino, Athletico Paranaense, Fortaleza y Bahía.

El Sao Paulo, que partía como uno de los favoritos al título después de conquistar el Campeonato Paulista ante el Palmeiras, sigue sin carburar y, después de seis jornadas, registra un balance de tres empates y tres derrotas.

Pese a la mala racha, la directiva del club ha ratificado su plena confianza en Hernán Crespo, quien tomó las riendas de la plantilla con un inicio prometedor al sumar el título paulista y pasar con holgura a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, se le resiste la primera victoria en Liga. En esta séptima jornada, el Sao Paulo tendrá la oportunidad de enderezar su rumbo en casa del Ceará, que marcha en la zona media de la clasificación.

Otro equipo brasileño histórico en dificultades es el Gremio, que está a la deriva desde que en abril pasado dijo adiós el entrenador Renato 'Gaúcho' Portaluppi, después de llevar al equipo a lo más alto durante más de cuatro años.

El conjunto de Porto Alegre es colista con tan solo un punto, aunque tiene dos partidos menos con respecto a sus rivales más directos. Este domingo recibirá al sorprendente Fortaleza, tercer colocado.

El cuadro del técnico argentino Juan Pablo Vojvoda llegó a liderar el Campeonato Brasileño en las primeras jornadas pero dos empates y una derrota en las tres últimas fechas le han relegado del primer puesto, ahora en manos del Bragantino.

La escuadra de la factoría Red Bull alcanzó la cima de forma provisional el miércoles pasado al vencer, contra todo pronóstico, por 3-1 al Palmeiras, último campeón de la Copa Libertadores.

Los tres tantos locales corrieron a cuenta del delantero brasileño Ytalo, ahora situado entre los máximos artilleros del certamen junto con el atacante del Bahía Gilberto, ambos con cuatro dianas.

El Bragantino, que suma catorce puntos, sólo entrará en escena el lunes, cuando se enfrentará a domicilio al Atlético Goianiense.

Dos puntos por debajo y con un partido menos está el Athletico Paranaense, que recibirá al Chapecoense, a priori un compromiso sencillo, pues el equipo de Chapecó, que este año volvió a la Primera División, está en el pozo de la clasificación.

No obstante, el Paranaense no podrá contar para ese encuentro con dos jugadores fundamentales en su once de gala: el lateral Marcinho y el volante Richard, expulsados en la anterior jornada.

Sí estará disponible el atacante Matheus Babi, que volverá tras haber cumplido un partido de sanción.

El Flamengo, defensor del título y actualmente en una discreta octava posición, viajará hasta Caxias do Sul, en el sur de Brasil, para jugar contra otro recién ascendido, el Juventude.

El técnico Rogério Ceni decidió dar descanso al defensa central Rodrigo Caio, uno de los pilares de la zaga rubro-negra, y tendrá que buscar un sustituto de garantías para Gerson, negociado con el Olympique de Marsella.

El Campeonato Brasileño se celebra al mismo tiempo que la Copa América, que se disputa también en Brasil, entre fuertes críticas de sectores políticos, sanitarios y deportivos por la grave situación de la pandemia del coronavirus en el país.

- Partidos de la séptima jornada del Campeonato Brasileño

.Domingo: Juventude-Flamengo, Fluminense-Corinthians, Palmeiras-Bahía, Gremio-Fortaleza, Athletico Paranaense-Chapecoense, Santos-Atlético Mineiro, América Mineiro-Internacional, Ceará-Sao Paulo y Sport Recife-Cuiabá.

.Lunes: Atlético Goianiense-Bragantino. EFE