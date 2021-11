El sector de la moto, 'comprometido' con los objetivos climáticos de la UE

Bruselas, 17 nov (EFE).- El secretario general de la Asociación Europea de Fabricantes de Motocicletas (ACEM, en inglés), Antonio Perlot, aseguró este miércoles que su sector está 'plenamente comprometido' con los objetivos climáticos de la Unión Europea (UE), que pasan, entre otros, por erradicar las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.

Perlot aseguró que los productores 'están trabajando mucho para mejorar su sostenibilidad', en un coloquio celebrado en Bruselas sobre el rol de la industria de la moto en la próxima década, y que dio pie a un intercambio de opiniones entre varios empresarios y una representante de la Comisión Europea que asistió al acto.

El máximo responsable de la compañía Yamaha en Europa, Eric de Seynes, pidió al gobierno comunitario 'más claridad' a la hora de fijar los retos climáticos y reclamó 'una hoja de ruta concisa y una estrategia a largo plazo bien definida' en la que, sugirió, todos los actores puedan 'sentirse cómodos'.

'No empecéis a reinventarlo todo cada dos años. De un año para otro, reformáis la normativa Euro (que fija un máximo de emisiones para vehículos) y nos cambiáis las reglas del juego. Queremos ir con ustedes, pero respeten nuestros tiempos, porque estos cambios requieren una gran inversión', pidió De Seynes a las instituciones de la UE.

Por su parte, la representante de la Comisión en el acto, Claire Depré, que dirige la sección de seguridad vial del ejecutivo europeo, reafirmó la estrategia climática de la Unión y recordó a los fabricantes de motos que 'seguir haciendo negocios como siempre se había hecho hasta ahora ya no es práctico para nadie'.

'Lo que podemos decirles es que estamos preparados para ayudarles. Este cambio necesita al sector de la motocicleta, trabajaremos para hacer esta transición ecológica lo más rápido posible', respondió Depré.

Mientras, el directivo de Yamaha también lamentó la diversidad de posiciones medioambientales que, a su juicio, existen entre los distintos niveles políticos europeos: 'Primero tenemos a la UE, con la que trabajamos bien, luego a los Estados, que a veces son creativos, y después ya tenemos a las ciudades, que pueden llegar a ser ultracreativas'.

De Seynes avisó de que las restricciones a la movilidad que están impulsando algunas ciudades europeas, como por ejemplo París, 'pueden destruir todo lo que se acuerde a nivel europeo' y denunció que algunos ayuntamientos 'solo quieren demostrar que van más rápido que todos, sin importarles los ciudadanos ni la industria'.

En este sentido, el directivo de la compañía italiana Piaggio Michele Colaninno pidió 'respeto mutuo' entre la Comisión Europea y el sector de las motos y recordó el papel que juega esta industria en la creación de puestos de trabajo.

'Debemos seguir el camino de la descarbonización, eso está claro. Pero no estamos seguros de cómo hacerlo: puede ser usando motos de hidrógeno, de electricidad, usando biocarburantes, etc. Los políticos deberían fijar solo un objetivo y un plazo, pero no dirigir el proceso', aseguró.

Colaninno pidió más tiempo para que los productores puedan investigar, y dar con la solución más eficiente para crear motocicletas verdes: 'Podríamos invertir decenas de millones de euros en inventar algo para el lunes que viene, pero entonces deberíamos cerrar la fábrica, y eso también sería negativo para la economía', dijo.

Por su parte, la representante de la Comisión Europea reprendió que al gobierno comunitario 'le importan los empleos y la economía' y alabó la 'calidad de vida' que confiere el transporte en motocicleta, pero recordó al sector que también debe 'contribuir a que el mundo no sea un peor lugar para vivir de lo que es hoy'. EFE

