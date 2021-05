El seleccionador mexicano Martino 'no revelará' por qué no llamó a Chicharito

Ciudad de México, 18 may (EFE).- El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, aseveró este martes que no ventilará los problemas que pueda tener con el delantero Javier 'Chicharito' Hernández, que le impidieron convocarlo para Copa Oro 2021.

'Respecto a los conflictos que él pueda tener con algún futbolista y eso pueda alejarlo de la selección, en ningún caso va a ser un tema que yo vaya a explicarlo públicamente', confesó el técnico.

Martino dejó fuera de la convocatoria a Hernández, goleador histórico de la selección mexicana, para la Liga de Naciones de Concacaf, a jugarse en junio; y para la Copa Oro 2021, que se disputará en julio en los Estados Unidos.

'Chicharito', jugador del Galaxy de los Ángeles, marcha como líder goleador de la Major League Soccer, de Estados Unidos, con siete anotaciones.

Martino explicó el porqué dejó fuera de la lista para ambas competencias a Chicharito, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de verlo con la camiseta de la selección para futuras competencias.

'Javier no está en esta lista porque optamos por otros cuatro centros delanteros, pero eso no significa que no pueda ser convocado en otro momento', explicó.

México se medirá a Costa Rica en la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf el 3 de junio próximo. En la Copa Oro, el equipo quedó sembrado junto a El Salvador, Curazao y un rival aún por definir.

El argentino subrayó la obligación de México por llegar a la final de cada Copa Oro que dispute.

'México siempre tiene la obligación de llegar a la última instancia de la Copa Oro y en esta oportunidad no será diferente'.

Previo a su participación en Copa Oro, la selección mexicana se medirá en partido de preparación a la selección de Nigeria el próximo 3 de julio, un partido que Martino calificó de alto nivel competitivo.

'Nigeria es un rival diferente y que nos dará una competitividad distinta a lo que venimos jugando ante otros rivales. Así podemos ir planeando mejor más allá del corto plazo', concluyó. EFE