El Senado vota si permitir el juicio a Salvini por su política migratoria

Roma, 12 feb (EFE).- El Senado italiano votará hoy si retira la inmunidad al líder ultraderechista Matteo Salvini para que sea juzgado por bloquear un barco con inmigrantes cuando era ministro del Interior, en el marco de su política de puertos cerrados.

El Tribunal de Ministros de Catania (sur), que juzga delitos cometidos por miembros del Gobierno, había solicitado al Senado el enjuiciamiento de Salvini y, por ello, el pleno de la Cámara Alta deberá votar si lo permite retirándole la inmunidad parlamentaria.

La votación se espera para última hora de la tarde de este miércoles, hacia las 20.00 locales (19.00 GMT).

Salvini es acusado de 'secuestro de personas' y 'abuso de poder' por bloquear el pasado agosto durante cinco días, cuando era titular de Interior, el desembarco en Italia de 131 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y acogidos en la nave militar 'Gregoretti'.

El primer paso para su posible enjuiciamiento lo dio el pasado 20 de enero la Junta para las Inmunidades, una especie de mesa del Senado, y el ultraderechista sorprendió haciendo que los senadores de su partido, la Liga, votaran a favor de su procesamiento.

Los rivales de Salvini lo achacaron a una estrategia suya para presentarse como un mártir, pues estaba en plena campaña de las elecciones regionales en Emilia Romagna (norte) y Calabria (sur).

El político aseguró hoy que está 'preparado para hablar' en el Senado 'con la cabeza alta y con la conciencia tranquila de quien ha defendido a su tierra y a su gente', pues insiste en que siempre actuó en defensa de las fronteras y de la seguridad de Italia.

Y en un mensaje en sus redes sociales citó al poeta estadounidense Ezra Pound, reivindicado por los grupos fascistas italianos: 'Si un hombre no está dispuesto a luchar por su ideas, o sus ideas no valen nada, o no vale nada él', publicó, junto a una foto suya.

En caso de que el Senado retire la inmunidad a Salvini no asegura su enjuiciamiento directo sino que entonces el Tribunal de Ministros devolverá el caso a la justicia ordinaria, al Tribunal de Catania.

Entonces la Fiscalía de esa ciudad, que en el pasado abogó por archivar el caso, deberá formular su postura y decidir qué delitos le imputa y, y en base a ello, el juez de la audiencia preliminar deberá decidir si abre un juicio formal contra el político.

En la votación de este miércoles todas las miradas estarán puestas en qué hará el gubernamental Movimiento Cinco Estrellas (M5S), que en otro caso similar protegió a Salvini porque entonces eran socios en el Gobierno del país.

Sin embargo el pasado agosto Salvini rompió la coalición con el M5S para forzar un adelanto electoral, pero fracasó porque sus hasta entonces aliados formaron un nuevo Gobierno con el Partido Demócrata (PD) y otras fuerzas de centroizquierda, excluyéndole del poder.

Se espera que esta vez el Cinco Estrellas vote a favor de retirarle la inmunidad, por lo que la hipótesis más probable es que el Senado apruebe la petición de enjuiciamiento.

En su defensa Salvini aseguró que actuó para proteger Italia y de forma coordinada con sus entonces socios en el Ejecutivo, implicando así al primer ministro Giuseppe Conte, que sigue en el cargo.

El líder ultraderechista afrontará un proceso similar por bloquear durante veinte días en el mar el barco de la ONG española Open Arms con 150 inmigrantes, y el Senado debería empezar a valorar si retira su inmunidad a partir del 27 de febrero. EFE