El Sevilla rinde honores a Navas, capitán y leyenda, tras renovar hasta 2024

Sevilla, 28 jun (EFE).- El Sevilla rindió honores este lunes a Jesús Navas, su capitán y 'leyenda' a los 35 años, tras firmar su renovación por tres temporadas, hasta junio de 2024, en un emotivo acto en el que el lateral diestro dijo que 'desde el primer momento quería seguir dándolo todo por este club' y que van a 'pelear por más éxitos'.

En el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, delante de sus siete títulos como sevillista (3 UEFA/Liga Europa, una Supercopa de Europa, otra de España y dos Copas del Rey), Navas fue homenajeado por su club de siempre, con el presidente José Castro al frente, casi todo su consejo, el director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', y el croata Ivan Rakitic en representación del plantel.

El internacional español se emocionó por el cariño recibido, en especial cuando dio las gracias a Monchi 'porque ha estado ahí siempre, en los momentos buenos y en los duros', y estuvo arropado por su mujer Alejandra, sus hijos Jesús y Romeo, sus padres Paco y Amparo y hermanos, sus representantes, Pablo Blanco -director de la cantera del Sevilla- u otro campeón del mundo como Carlos Marchena.

Navas, reclutado por Blanco a los 15 años casi por casualidad, al ver cómo lo 'bordó' en un campo lleno de charcos en su Los Palacios natal, como rememoró su 'descubridor', reiteró su agradecimiento al club, compañeros y afición, a la que deseó que 'pronto pueda volver al campo y disfrutar con el equipo', pues 'tenía todas las ganas del mundo de seguir aquí'.

Deseoso de 'seguir dándolo todo por este club, que es muy grande y se merece lo mejor', destacó la 'increíble calidad humana' de sus compañeros, prometió que seguirán 'dándolo todo en cada partido, porque este escudo se lo merece', y consideró 'un orgullo y lo máximo defender esta camiseta'.

El palaciego, que debutó en 2003 de la mano de Joaquín Caparrós en el campo del Espanyol, con apenas 18 años, aseguró que él y toda la plantilla son 'muy ambiciosos' y que el Sevilla 'es un equipo que lucha por todo y el año pasado' estuvieron 'cerca de pelear la Liga', por lo que en la nueva temporada van 'a ir a por todas'.

'En mi vida me han pasado cosas muy grandes y bonitas: campeón del mundo, el estadio de la Ciudad Deportiva lleva mi nombre, estar con mis compañeros, pero lo que te hace seguir trabajando igual es ser un ejemplo para esos niños que entrenan y ven tu nombre ahí. Lo importante es ser buena persona y la humildad', recalcó.

Dijo que él no para 'en verano' y 'cada año es una ilusión', añadió que 'el club lucha por todo y ser capitán y las ganas de trabajar juntos por conseguir más éxitos siempre están ahí', a la par que bromeó sobre su demora en renovar, pues lo tenía muy claro 'desde el primer momento, era todo para darle un poco de emoción'.

Navas citó entre sus mejores momentos 'el primer título después de tanto tiempo, ese gol de mi amigo Antonio Puerta que nos abrió las puertas de una final o levantar como capitán' la copa de la Liga Europa el pasado verano en Colonia (Alemania), y deseó que 'ojalá siga jugando muchos años al fútbol, que es lo importante'.

El ex del City, con el que ganó la Premier League y dos Copas de la Liga, se emocionó con un vídeo sobre su carrera y otro con los mensajes de cariño y admiración de Manolo Jiménez, Caparrós, Sergio Ramos, que dijo que siempre lo ha llamado 'Nano', Palop, Kanouté, Andrés Iniesta, Aitor Puerta -hijo de Antonio- y Julen Lopetegui.

'Orgulloso' de la continuidad de 'la mayor leyenda de la historia' del club, Castro dejó abierto el futuro de Navas. 'Jesús tiene el derecho de jugar en el Sevilla todo el tiempo que quiera, porque se lo ha ganado, ya veremos hasta cuándo. Ha firmado su penúltima renovación, espero que pueda seguir levantando más plata y en la siguiente todavía haya más títulos aquí', recalcó.

Por su parte, Monchi expresó su gratitud a todos los que han hecho posible que Navas sea lo que hoy es, 'un referente' para la cantera, que también ha contribuido a su carrera como director deportivo y que, junto a otros como Sergio Escudero, ejerció 'de capitán y tiró del carro' en los peores momentos de la pandemia.

'Gracias por ser como eres, por no haber cambiado absolutamente nada desde tu debut. Hoy cualquiera que hace el 0,01 % de todo lo que tú has hecho, ya se cree importante. Aparte de leyenda, eres un ejemplo. No cambies nunca, Jesús', aseveró Monchi, elogios que reprodujo Rakitic, que lo definió como 'un amigo para toda la vida, un capitán y un ejemplo; toda la plantilla va detrás de ti'. EFE