$!El Sínodo sobre Amazonía comienza con la petición de respeto a los indígenas

Después, el papa argentino en su intervención de apertura pidió 'acercarse a los pueblos de la Amazonía con corazón cristiano' y 'de puntillas, respetando su historia, sus culturas y su estilo en buen vivir, en el sentido etimológico de la palabra y no socialmente, como hacemos a menudo'.

Hummes también defendió que la Iglesia se ocupe de la Amazonía. 'Ella no puede permanecer sentada en su casa, cuidando sólo de sí misma, encerrada entre paredes protectoras. Y menos aún mirando hacia atrás, añorando los tiempos pasados. La Iglesia necesita abrir sus puertas de par en par, derrumbar los muros que la rodean', aseveró.

Proteger la Amazonía

También recordó que en las reuniones de preparación del Sínodo 'surgió que la amenaza a la vida en la Amazonía se debe a los intereses económicos y políticos de los sectores predominantes de la sociedad actual, en especial las empresas, al extraer de forma predatoria e irresponsable'.

En la rueda de prensa posterior a la primera sesión del Sínodo, el obispo de Puerto Maldonado (Perú), el español David Martínez de Aguirre, señaló que 'la Amazonía es una realidad hermosa, pero tiende a ser absorbida por el resto del país', y que 'hay mucha soledad en esos lugares'.

Mientras, la misionera Alba Teresa Cediel Castillo afirmó que 'la situación de la mujer en la Amazonía es muy triste y tiene una carga de trabajo extremadamente pesada'.

Por otra parte, Francisco en su intervención también recordó que para debatir existe el 'camino sinodal', y no las 'salas', las 'mesas redondas' y las 'conferencias', y que el 'Sínodo no es un parlamento o un locutorio, no se trata de demostrar quién tiene más poder sobre los medios y quién tiene mas poder entre en las redes para imponer cualquier idea o cualquier plan'.

Unas palabras que llegan después de las críticas de algunos cardenales en varios medios a la realización de este Sínodo y al documento de trabajo, que según ellos contendría incluso herejías.

'Esto configuraría un Iglesia congregacionalista, si pretendemos buscar por medio de las encuestas quién tiene la mayoría. Una Iglesia sensacionalista tan lejana de nuestra madre la Iglesia católica', continuó.

Ante las 'resistencias', que dijo 'es normal que las haya', el pontífice pidió orar, rezar mucho, reflexionar, dialogar y escuchar con humildad y no creer que se sabe todo'.