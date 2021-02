El Sky VR46 se presenta con Luca Marini, Marco Bezzecchi y Celestino Vietti

Madrid, 16 feb (EFE).- El equipo del italiano Valentino Rossi, el Sky Racing VR46, se ha presentado en Milán justo un mes antes del inicio del Campeonato del Mundo en Catar y con quienes serán sus pilotos en las distintas categorías, los italianos Luca Marini, en MotoGP, y Marco Bezzecchi y Celestino Vietti, en Moto2.

La temporada 2021 supondrá el debut de Luca Marini en MotoGP con el Sky VR46 Avintia, tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, al manillar de una Ducati Desmosedici GP19, convirtiéndose en el segundo piloto en debutar en la máxima categoría después de Francesco Bagnaia, campeón del mundo de Moto2 en 2018.

En Moto2 el equipo seguirá con Marco Bezzecchi -uno de los aspirantes al título en 2020-, y contará con las cualidades del joven novato Celestino Vietti, que debuta sobre Kalex en la nueva categoría.

Marini es uno de los jóvenes pilotos con más talento de todo el panorama italiano y de la VR46 Riders Academy, que se ha ganado el ascenso a la máxima categoría tras sus resultados en Moto2, en la que se proclamó subcampeón del mundo y en 2021 se ha construido un equipo alrededor suyo.

'No tuve la oportunidad de probar la Ducati a finales de noviembre como en una temporada normal y he pasado todo el invierno pensando en el primer día de pruebas, pero con el apoyo de la Academia, me estoy entrenando para estar preparado física y mentalmente', asegura Marini en la nota de prensa del equipo.

'Habrá muchas cosas que aprender, trabajaré duro para crecer y adaptarme a la nueva categoría lo más rápido posible, pero quiero disfrutar de este primer año en MotoGP, que será un momento especial en mi vida', reconoce el piloto italiano.

'Como cada año, estoy contento de volver a los circuitos. Me reuní con mi equipo hace unas semanas en Tavullia y todos tenemos muchas ganas de que llegue Catar. Tenemos que estar concentrados y trabajar duro para dar un paso adelante respecto al año pasado, ser más regulares y estar en el grupo de cabeza', explica Bezzecchi, cuarto en el mundial de Moto2 de 2020, con dos victorias y cinco podios.

'Estoy esperando este momento desde los entrenamientos de Jerez, cuando probé la Moto2 y estoy contento porque una vez más voy a afrontar un hito clave en mi carrera. No será fácil, hay muchos que cuidar en comparación con Moto3, pero también mucha potencia y velocidad que gestionar', explica el debutante en Moto2 Celestino Vietti.

El español Pablo Nieto es el director del equipo Sky Racing VR46 y en la presentación ha reconocido que 'será un año muy especial, de confirmaciones y grandes oportunidades pues venimos de un 2020 lleno de resultados y objetivos conseguidos'.

'Repetir no será fácil, pero Marco y Celestino son una pareja brillante desde muchos puntos de vista. Son rápidos, competitivos y quieren impresionar a todo el mundo', ensalzó Pablo Nieto. EFE