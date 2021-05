El sostén de Llorente y el desafío del Camp Nou

Iñaki Dufour

Madrid, 5 may (EFE).- Marcos Llorente nunca ha perdido en el Camp Nou, ni con el Real Madrid ni con el Alavés ni con el Atlético de Madrid, que se presenta en el partido decisivo del sábado liderado por el efecto del centrocampista, el jugador más determinante hoy por hoy del equipo rojiblanco, clave en 18 de los últimos 26 puntos sumados para resistir en el liderato de la clasificación.

En cada uno de los últimos tres triunfos, él ha asumido un papel principal. Suyo fue el gol del pasado sábado en la victoria por 0-1 contra el Elche en el estadio Martínez Valero, él participó en las dos acciones de los tantos del 2-0 al Huesca y él aportó dos de las cinco dianas con las que el Atlético goleó al Eibar por 5-0.

También fue crucial, antes, en el triunfo por 2-1 contra el Athletic Club, porque él empató el encuentro de cabeza al borde del descanso para construir la remontada en el Wanda Metropolitano; en el 1-1 al Real Madrid, con la jugada y el pase de gol a Luis Suárez; en el 1-1 con el Levante, como autor del tanto; en el 1-2 al Granada, porque marcó el 1-1 y participó en el 1-2; y en el 2-2 frente al Celta, como pasador en uno de los goles de Luis Suárez. En ese tramo, sólo ganó dos partidos sin algún tanto o asistencia suya: el 1-0 al Alavés y el 0-2 al Villarreal.

Desde el ecuador de Liga, desde los impresionantes 50 puntos de las primeras 19 citas (con seis goles y cinco asistencias suyas en ese periodo) hacia adelante, justo cuando ha surgido el momento más comprometido del Atlético en la cima, él se ha opuesto más que nadie al bajón de su equipo con hechos, con goles y con asistencias.

Nadie ha sumado más dianas que él esta última etapa de quince jornadas. Ni siquiera Luis Suárez (5). Ni tampoco Ángel Correa (4) ni Yannick Carrasco (3) ni Stefan Savic (2) ni Joao Félix (1), que completan los 21 tantos en ese periodo de un conjunto rojiblanco mucho menos concluyente, menos efectivo y menos rotundo que antes.

También ha dado cinco pases de gol en esta parte del campeonato, para participar en once de los 21 goles de todo su equipo. Ha sido un elemento esencial en 18 de los últimos 26 puntos del Atlético, que, sin él, no habría retenido el liderato que aún mantiene y que pone de nuevo en juego este sábado en su visita al Camp Nou.

LAS DUDAS DE LEMAR Y GIMÉNEZ

Allí apunta Llorente, que en sus tres desplazamientos precedentes a ese estadio ganó con el Alavés (1-2, en 2016-17) y empató tanto con el Real Madrid (1-1, en 2018-19) como con su actual equipo (2-2, la pasada temporada). También el Atlético y Diego Simeone, que dispuso este miércoles de 19 jugadores para probar y armar el once con el que rebuscará una victoria hasta ahora negada en el estadio del Barcelona en trece visitas, de las que empató seis -incluso una con la conquista de la Liga en 2014- y de las que perdió siete.

Hay dos futbolistas en duda: Thomas Lemar y José María Giménez, que no se entrenaron este miércoles con el grupo. El uruguayo tampoco lo hizo el martes por las molestias que sufrió en Elche. En condiciones normales, ambos formarían parte del once tipo, pero, a falta de dos sesiones, no se han ejercitado con el resto de compañeros. Renan Lodi es baja casi segura por una lesión muscular.

Desde este miércoles, a puerta cerrada, salvo los primeros 15 minutos, en el estadio Wanda Metropolitano (el martes no ensayó nada en la sesión en la Ciudad Deportiva de Majadahonda), Simeone ya perfila su alineación, condicionada por ambas ausencias, que promueven dudas puntuales en el previsible once del sábado.

Aunque la estructura de cuatro o cinco atrás definirá el orden de cada futbolista sobre el terreno, hay varias certezas en el once rumbo al Camp Nou, como la titularidad del portero Jan Oblak, de los defensas Kieran Trippier, Stefan Savic y Mario Hermoso -ya sea de lateral izquierdo en una zaga de cuatro o como central zurdo en una de cinco-; de Yannick Carrasco -bien como carrilero o bien como extremo-, de Marcos Llorente y Koke Resurrección en el centro del campo; y de Luis Suárez en la delantera. Son ocho certezas de once.

El otro puesto en la defensa dependerá de la evolución de Giménez. Si no está disponible, en su lugar jugará Felipe Monteiro. Las otras dos incógnitas corresponden al medio campo o la delantera, dependiendo del sistema que elija el técnico. A una optan Geoffrey Kondogbia, Saúl Ñíguez y Lemar. A otra, Ángel Correa y Joao Félix. EFE