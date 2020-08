El 'Stars+Stripes' estadounidense no podrá competir con un barco extranjero

Redacción deportes, 6 ago (EFE).- El panel de Arbitraje independiente -Comité de Reglamento- de la 36ª Copa del América de vela ha rechazado la petición del equipo estadounidense 'Stars + Stripes' de poder utilizar un moncasco AC75 de otro equipo para poder competir en la misma.

El Comité ha dictaminado que un equipo estadounidense no podía usar un AC75 construido fuera de los Estados Unidos porque así lo determina el reglamento -el llamado Deed of Gift- que recoge todas las reglas que rigen la Copa del América.

El 'Stars + Stripes' que por problemas presupuestarios no había podido construir su propio AC75, solicitó al Emirates Team New Zealand si sería posible poder disponer de su primer AC75, el 'The Aihe' (la Gaviota), ya que el equipo neozelandés, defensor del título, iba a competir, tanto en la Serie Mundial de diciembre próximo como en la final de la 36ª Copa América con su segundo barco de última generación.

El equipo estadounidense, liderado por los regatistas estadounidenses y campeones mundiales Taylor Canfield y Mike Buckley y que representa al Long Beach Yacht Club californiano, ha preguntado que si esa decisión se aplicaba solo a la final de la Copa América contra el defensor, el Emirates Team New Zealand y no a la Copa Prada o torneo de desafiantes que esperaba poder disputar.

El Panel de Arbitraje ha dado una respuesta final clara: 'la norma se aplica en todas las situaciones sin excepciones'.

Los tres sindicatos desafiantes: el italiano 'Luna Rossa Prada', el británico INEOS UK y el 'American Magic' estadounidense, al igual que el defensor, el Emirates Team New Zealand, fueron consultados por el Comité antes de tomar la decisión.

Dejando de lado el reglamento, era poco probable que alguno de sus rivales hubiera estado interesado en que los estadounidenses utilizasen el AC75 neozelandés dada la cantidad de datos que el equipo de Nueva Zelanda tiene sobre el desarrollo del 'Te Aihe' y competir en la Copa Prada, aunque fuese en otras manos, podría perjudicar al resto de equipos.

Los equipos tienen ahora una primera cita en la Serie Mundial de Navidad, del 17 al 20 de diciembre, donde los tres desafiantes navegarán junto al Equipo de Nueva Zelanda.

Posteriormente, los desafiantes disputarán la Copa Prada del 15 de enero al 22 de febrero y el vencedor se enfrentará al defensor del título, el Emirates Team New Zealand, del 6 al 21 de marzo, de donde saldrá el vencedor de la 36ª Copa del América. EFE

1010560