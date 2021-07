El sudafricano Simbine vuela en Szekesfejervar

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- El sudafricano Akani Simbine 'voló' en la prueba de 100 metros del Memorial Istvan Gyulai, disputado en Szekesfejervar (Hungría), al ganar con un magnífico crono de 9.84 (+1,2 m/s).

Simbine logró así la segunda mejor marca mundial del año tras los 9.77 conseguidos por el estadounidense Trayvon Bromell en Miramar (Florida) el pasado 5 de junio, y mejoró el récord de la reunión magiar que estableció el jamaicano Asafa Powell con 9.86 hace diez años.

El sudafricano precedió en el podio de la prueba al trío de estadounidenses formado por Michael Rodgers (10.00), Marvin Bracy (10.02) e Isiah Young (10.04).

Posteriormente participó en la carrera B de 200, que ganó con un tiempo de 20.25 por delante del panameño Alonso Edward (20.29). En la A venció el canadiense Andre de Grasse (19.97), que ejerció de fav orito, como la jamaicana Shericka Jackson en féminas con nuevo récord de la reunión (21.96).

En el hectómetro femenino, la también jamaicana Elanie Thompson-Herah también estableció un nuevo récord del mitin con 10.71. Superó a su compatriota Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.82), la más rápida del mundo esta temporada con 10.63.

En los 110/100 vallas no hubo sorpresas. El estadounidense Grant Holloway, campeón mundial, aprovechó su tremenda salida para ganar con 13.08 por delante del español Orlando Ortega, subcampeón olímpico (13.15); y la puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, la más rápida del mundo este curso con 12.32, venció con tan solo dos centésimas más. En los 400 vallas la joven neerlandesa Femke Bol volvió a brillar (52.81) y a superar a la norteamericana Shamier Little (52.85) y el turco Yasmani Copello (48.35) no dio opción a Amere Lattin (49.06).

El portugués Pedro Pablo Pichardo se llevó en triple un duelo tremendo con el burkinés Hugues Fabrice Zango. El atleta de origen cubano necesitó mejorar la mejor marca mundial del año que él mismo ostentaba (17,69, en Vallehermoso, Madrid) hasta 17,92 para superar por diez centímetros al africano, que llegó a superarle al acabar la tercera ronda de saltos por tener un mejor segundo registro, pero la respuesta del doble subcampeón mundial fue contundente y rápida.

El neozelandés Tomas Walsh, campeón mundial en 2017, ganó el lanzamiento de peso con 22,22, su mejor tiro en los dos últimos años; el bielorruso Maksim Nedasekau igualó con 2,37 la mejor marca mundial del año de altura del ruso Ilya Ivanyuk; en longitud la ucraniana Maryna Beckh-Romanchuk se impuso con 6,79; y el sueco Daniel Stahl lanzó el disco hasta 67,71.

Edris Muktar lideró a la armada etíope de los 3.000 con 7:30.96, y el bahameño Steven Gardiner (44.47) superó en los 400 a los estadounidenses Bryce Deadmon (44.58), Michael Norman (44.65) y Michael Cherry (44.69). EFE.

