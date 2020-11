El sueño de repetir el sueño... el Mundial desde dentro 10 años después

Madrid, 15 nov (EFE).- 'Sudáfrica 2010. Diez años desde nuestra estrella', es el documental que se estrenará en la plataforma Amazon y que narra desde dentro de la concentración del equipo que se proclamó campeón del mundo hace una década todas las anécdotas y claves de un torneo único en la historia de la Roja.

Con la participación de muchos de los integrantes de aquel equipo y a lo largo de cerca de una hora, nombres como Xavi Hernández, David Villa, Fernando Torres, Andrés Iniesta, Sergio Ramos, Iker Casillas, Gerard Piqué, Vicente Del Bosque o Carles Puyol comentan muchas imágenes inéditas que salen ahora a la luz de el mes en el que España peleó por se campeona en Sudáfrica.

Desde la caída ante Suiza en el estreno en el estadio Moses Mabhida de Durban hasta el gol de Andrés Iniesta que acabó con los Países Bajos en la final de Johannerburgo, todos desgranan paso a paso y con emotividad unos días que parecen lejanos y que algunos como Sergio Ramos esperan volver a vivir en Catar 2022: 'A ver si lo repetimos', dice en un momento del documental el capitán de España a los otros dos supervivientes del equipo, Busquets y Jesús Navas.

Hasta llegar a ese instante, los recuerdos de cada partido abundan entre los jugadores que forman parte de la narración y que explican, después de ver cada partido, cuáles fueron sus sensaciones.

Situaciones como los duros días que continuaron a la derrota ante Suiza en el que Busquets se sintió señalado por la prensa por ser el jugador más joven, la admiración de casi todos por Villa 'a quién todo le entraba' y el silencio sepulcral del vestuario antes del partido decisivo contra Chile, marcan el paso en la fase de grupos.

Después, marca el paso el choque ante Portugal de octavos que ganó España con un gol de Villa con el mal gesto posterior de Cristiano, que escupió cerca de la cámara tras el partido. Esa escena, vista por Ramos años después, provocó una reacción del capitán de la selección española: 'calma', dice en el documental.

'Sudáfrica 2010. Diez años desde nuestra estrella', también deja para la retina momentos inolvidables, como una explicación de Puyol a Pepe Reina dos horas antes de las semifinales frente a Alemania en la que el jugador del Barcelona concreta con precisión en una pizarra cómo va a marcar el gol de la victoria.

O las imágenes de Piqué, siempre tranquilo, con una sonrisa, imperturbable ante la presión que reflejaban las caras de sus compañeros y con una broma preparada para cada instante. El central del Barcelona, protagoniza los momentos más relajados del documental con mención aparte del viaje a Ibiza junto a Cesc Fabregas y Puyol justo antes de concentrarse para el Mundial: 'Una noche loca de cuando eras joven', dice uno de ellos.

Y, sobre todo, Iniesta, la emoción que refleja su rostro cuando ve de nuevo su gol a los Países Bajos en la final y la alegría que generó en un país que llamó la atención de Piqué: 'Es de las pocas veces que lo he visto unido', aseguró.

Después, tras la proyección del documental, los tres únicos jugadores que sobreviven en la selección de aquel título, hablaron sobre lo que significó en sus vidas en declaraciones a la RFEF.

'Un momento único. Lo reviví en el documental. Ha sido maravilloso. El equipo que éramos, los jugadores, el cuerpo técnico, el staff y por mucho que lo veas siempre se te pone la piel de gallina. Un momento irrepetible para la historia del fútbol español. Ojalá se pueda repetir', dijo Busquets.

'El fútbol pasa muy rápido y no te da tiempo a valorar las cosas como merecen. Xavi lo dijo, cuando se retiró, se liberó de la tensión diaria que vivimos. Valorarlo. Dentro de mi experiencia en el fútbol, disfrutar del presente, no vivir del pasado y no pensar en el futuro', apuntó Ramos.

Después, el capitán de España resaltó que en el documental se puede ver claramente como el equipo de Vicente Del Bosque revirtió una situación negativa tras la derrota ante Suiza en una victoria forjada en el trabajo y en la unión de todos los jugadores.

'Es muy emotivo volver a vivirlo. No estábamos acostumbrados a tener una cámara dentro del vestuario. Es esencia de lo que vivimos. Hay una frase que digo en el documental... y es a ver si lo vivimos a conseguir. Soñar es gratis. Después de muchos años, para mi es un honor capitanear una selección con gente joven y veo en ellos las mismas caras de ilusión que teníamos cuando éramos jóvenes', dijo Ramos.

Jesús Navas culminó el coloquio tras la proyección y coincidió con Ramos: 'Momentos bonitos. Ojalá podamos volver a repetirlo. La ilusión que tenemos de hacer algo grande con España es increíble. Confío en el equipo. Hemos hecho algo muy grande, lo que sueñas de pequeño. Quedará ahí siempre'. EFE