El Supremo español ratifica la condena por corrupción de dirigentes del PP

Madrid, 14 oct (EFE).- El Tribunal Supremo español ha ratificado con ligeros ajustes las penas para los 29 acusados del conservador Partido Popular, con una condena máxima de 51 años para el cabecilla de la red Francisco Correa.

El Alto Tribunal español modifica ligeramente las condenas al resto de los principales acusados y las fija en 29 años para el extesorero del PP Luis Bárcenas, en 40 para el exalcalde de la madrileña población de Majadahonda Guillermo Ortega y en 36 para el ex dirigente gallego Pablo Crespo.

Reduce a 12 años y 11 meses la condena a la mujer del ex tesorero del partido Rosalía Iglesias, y mantiene en 14 años la del exalcalde de la localidad madrileña de Pozuelo Jesús Sepúlveda, que fueron en su momento los principales condenados que no ingresaron en prisión, algo que ahora no podrán esquivar. EFE