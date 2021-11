El surafricano Damon Galgut gana el Booker de novela por 'The Promise'

Londres, 3 nov (EFE).- El novelista surafricano Damon Galgut fue nombrado este miércoles ganador del premio Booker, uno de los más prestigiosos de la literatura anglosajona, por su novela 'The Promise'.

Galgut, de 57 años, había estado nominado en otras dos ocasiones al galardón, en 2003 y 2010, y sucede al británico-estadounidense Douglas Stuart como receptor de un premio dotado con 50.000 libras (59.000 euros).

La historiadora Maya Jasanoff, presidenta del jurado, ensalzó una 'extraordinaria' obra de ficción que refleja 'la historia de los últimos cuarenta años en Suráfrica'.

El libro 'nos deslumbró desde el primer momento con un relato penetrante e increíblemente bien construido sobre una familia blanca surafricana en el final del apartheid y los momentos posteriores', describió la académica estadounidense.

Galgut recogió el premio en una ceremonia retransmitida por la cadena pública BBC. 'Me gustaría aceptar esto en nombre de todos los escritores, tanto los conocidos como los desconocidos, del magnífico continente del que formo parte', dijo el escritor.

'Ha costado mucho tiempo llegar hasta aquí y, ahora que he llegado, de alguna forma siento que no debería estar aquí. Esto podría haber ido fácilmente a cualquier de las otras excepcionales y talentosas personas de esta lista, y a algunos otros que no están en ella', dijo el surafricano.

Junto a él, estaban nominados este año al Booker el escritor de Sri Lanka Anuk Arudpragasam, con 'A Passage North'; la estadounidense Patricia Lockwood, por 'No One Is Talking About This'; la autora de Somalilandia Nadifa Mohamed, con 'The Fortune Men'; el estadounidense Richard Powers ('Bewilderment') y la también estadounidense Maggie Shpstead ('Great Circle').

El Booker, otorgado por primera vez en 1969, se había ceñido tradicionalmente a autores procedentes de la Mancomunidad de Naciones británica. Desde 2014, los organizadores lo abrieron a autores de cualquier país del mundo, siempre que su obra se escribiera en inglés y se haya publicado en el Reino Unido. EFE

