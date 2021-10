El tanzano Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura de 2021

Copenhague, 7 oct (EFE).- El Premio Nobel de Literatura 2021 es para el novelista tanzano Abdulrazak Gurnah, por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo, informó este jueves la Academia Sueca.

El Comité Nobel destacó de la obra de Gurnah su 'penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes '.

Nacido en Zanzíbar en 1948, Gurnah se instaló en Inglaterra a finales de los años sesenta y es autor de novelas como 'Memory of Departure', 'Pilgrims Way', 'Dottie', 'Paradise', 'Admiring Silence' o 'By the Sea'. EFE

