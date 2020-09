El 'Tata' Martino abre la puerta a los naturalizados en la selección mexicana

México, 24 sep (EFE).- El argentino Gerardo 'Tata' Martino, entrenador de la selección mexicana de fútbol, aseguró este jueves que está abierto a convocar a naturalizados en la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022.

'Yo convoco jugadores que legalmente estén en condiciones de integrar la selección y puedan ser un aporte. No me gusta de hablar de naturalizados y no naturalizados', señaló en una rueda de prensa.

En los últimos días los medios locales han mencionado la posibilidad de que el goleador argentino Rogelio Funes Mori, de los Rayados de Monterrey, se haga mexicano y sea elegible para la selección mexicana.

Martino se negó a hablar sobre este caso porque el atacante aún no cumple las condiciones para ser llamado.

El seleccionador celebró el regreso del equipo nacional a la competición el próximo miércoles en un amistoso ante Guatemala, después de más de 10 meses de inactividad.

'Estoy entusiasmado, hacía demasiado tiempo que no teníamos contacto con los jugadores', comentó Martino, quien reconoció lo difícil de trabajar con las restricciones por la COVID-19.

'Se necesita una apertura de cabeza para interpretar las necesidades y convivir con los errores porque la situación no es normal, no solo acá, sino en el mundo', señaló.

Al frente de la selección mexicana, Martino logró el año pasado 15 victorias, un empate y una derrota, con el triunfo en la final de la Copa de Oro ante Estados Unidos.

El técnico respondió interrogantes relacionadas con la negativa de algunos jugadores a ser llamados a la selección y dijo que le resulta difícil imaginar que un futbolista rechace la oportunidad de jugar por su país.

'A menos de que cada vez que vengan, ellos observen un caos en la selección, observen faltas de respeto; a menos que observen situaciones anormales, todo lo demás es cuestión de dar. Es difícil venir a la selección a pedir. En la selección se pide respeto y calidad de trabajo; después se viene a ofrecer, a dar', agregó.

Además del delantero Carlos Vela, de Los Angeles FC de la MLS, quien lleva años negándose a jugar con la selección, el volante Luis Montes, del León, anunció este mes que había acordado con Martino no ser convocado más, a lo que se sumó que con el defensa Hiram Mier, del Guadalajara, no han podido contactar.

Sobre el próximo año, cuando México tendrá numerosos compromisos, entre ellos la Copa Oro, las eliminatorias olímpicas y los Juegos de Tokio 2020 si se gana la clasificación, Martino reconoció que será un curso complejo.

'Es cuestión de organizarse para ser competitivos con la selección mayor y la olímpica', subrayó.

Después de enfrentarse a Guatemala, México jugará contra Holanda el próximo 7 de octubre en Amsterdam. EFE