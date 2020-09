El técnico Cruz debuta con derrota y dice que Necaxa sufrió un duro golpe

San Luis Potosí (México), 8 sep (EFE).- El entrenador José Guadalupe Cruz afirmó este martes que la derrota en su debut por 2-1 ante el San Luis ha caído como un duro golpe en el ánimo de sus pupilos en la novena jornada del torneo Apertura mexicano.

'Necaxa está golpeado en lo anímico y en lo futbolístico por la ausencia de los resultados, pero vamos a trabajar rápido para recuperar a los muchachos. Estamos decididos a revertir al situación', dijo el entrenador mexicano al término del partido.

El primer partido de Cruz en el banquillo del Necaxa fue a la vez el tercer descalabro al hilo del equipo.

Cruz resaltó la aplicación mostrada por sus jugadores, pese al poco tiempo que tiene con el equipo.

'El funcionamiento de acuerdo a las horas que tuvimos de trabajo me deja tranquilo y sabedor de que vamos a reaccionar. No está mal el partido que dimos, excepto el resultado, pero me voy con la certeza de que vamos a mejorar pronto', aseveró.

La derrota mandó al Necaxa al decimosexto puesto con 8 puntos de 27 posibles. San Luis subió al decimoquinto, con los mismos puntos pero mejor diferencia de goles.

En la décima jornada del Apertura el Necaxa recibirá al Guadalajara el 11 de septiembre y San Luis visitará a los Pumas el día 13. EFE