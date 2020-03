El técnico de Israel, desconcertado por posible cuarentena antes de Escocia

Viena, 4 mar (EFE).- El entrenador del equipo nacional de Israel, el austríaco Andreas Herzog, está desconcertado por la posible cuarentena que le pueden imponer las autoridades de ese país a su regreso, el próximo lunes, de un viaje a Europa, dado que debe preparar el encuentro con Escocia.

'No sé que va a pasar ahora, tenemos que ver cómo seguimos', dijo el exjugador a la agencia austríaca APA, poco después de que Israel anunciase que todo viajero que haya estado en las últimas dos semanas en España, Francia, Austria, Alemania y Suiza deberá permanecer dos semanas en cuarentena para poder entrar en el país.

'No puedo permitir que me pongan en cuarentena durante dos semanas. Quiero prepararme lo mejor posible para el partido contra Escocia, y dos semanas de cuarentena no son nada óptimas', explicó Herzog, de 51 años, quien se encuentra en Austria, país al que llegó el pasado miércoles procedente de Amsterdam.

Según APA, es probable que el técnico desista de tomar el vuelo a Israel que tiene reservado para el lunes próximo.

Una situación similar afronta Willi Ruttensteiner, director deportivo de la Asociación Nacional de Fútbol israelí, quien la semana pasada viajó al partido de la Liga de Campeones entre el Olympique Lyon y el Juventus de Turín durante unos días como observador técnico de la UEFA.

Tanto Herzog como Ruttensteiner se encuentran en medio de los preparativos para las eliminatorias de la EURO 2020. EFE