El técnico del PSG femenino se marcha a pesar del título histórico de Liga

París, 10 jun (EFE).- El francés Olivier Echouafni , el técnico que condujo al PSG femenino a la histórica conquista del campeonato femenino, rompiendo una hegemonía de 14 años del Lyon, no seguirá en el banquillo del club parisino, informó este jueves la entidad.

Echouafni, de 48 años y exfutbolista del Masella y el Niza, entre otros, dirigió tres temporadas a las parisinas, con las que también logró acceder a unas semifinales de la Liga de Campeones en 2021.

En el comunicado del PSG, no se explican las razones de la desvinculación. No obstante, el entrenador, cuyo contrato acababa a finales de junio, agradece el papel del presidente de la entidad, Nasser Al-Khelaifi, y especialmente el de sus jugadoras, 'sin las que no hubiese sido posible lograr este hito' que fue el campeonato de 2021.

Al-Khelaifi, por su parte, mostró su gratitud por la 'implicación y el trabajo' de Echouafni que ha permitido levantar el primer título liguero femenino en la historia del PSG.

El club enfrenta una profunda renovación. Pilares del PSG femenino como la española Irene Paredes, la chilena Christiane Endler y la incombustible brasileña Formiga abandonarán este junio el club parisino.La brasileña ya ha firmado por el Sao Paulo EFE