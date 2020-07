El termómetro de la 33a jornada

Madrid, 2 jul (EFE).- Termómetro de la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander.

-- SUBEN:

- Yannick Carrasco: cuando en el mercado invernal se negociaba con un goleador de la talla de Cavani finalmente el Atlético de Madrid presentó a Carrasco. Su regreso desde un fútbol menos competitivo como el chino levantó dudas que ha silenciado en el campo recuperando su mejor imagen en el Camp Nou. Provocó siempre desequilibrio, dos penaltis, líder ofensivo del equipo de Simeone que dio con la tecla para dañar al Barcelona.

- Raúl García: metió de lleno al Athletic Club de Bilbao en la pelea por jugar competición europea el próximo curso gracias a un magnífico doblete en Mestalla. Raúl García ha ido añadiendo registros a sus goles hasta realizar movimientos de delantero centro, aparecer en la zona del 9 con criterio como hizo en Valencia para desequilibrar un duelo que sentenció con un latigazo de zurda imparable desde fuera del área en el gol de la jornada.

- Oliver Torres: celebró su regreso a la titularidad firmando su primer doblete en el fútbol profesional, al Leganés en Butarque, y guiando al Sevilla a un triunfo que rompía la racha de cuatro partidos consecutivos empatando. La calidad de Oliver volvió a aparecer cuando recuperó la confianza de Julen Lopetegui de inicio para afianzar en su equipo en 'zona Champions'.

- Mallorca: sacó el orgullo de equipo herido para lanzar un mensaje, luchará mientras mantenga opciones matemáticas de permanencia por seguir disfrutando de la elite. La visita del Celta a Mallorca era una auténtica final y desató la pegada que ha añorado en varios partidos tras el regreso del fútbol. De una tacada se desquitó con una manita, cinco goles a un rival directo que ya se sentía con medio pie en la permanencia y aún tendrá que pelear. La salvación queda a cinco puntos para el equipo bermellón.

-- BAJAN:

- Antoine Griezmann: protagonizó la imagen de la jornada en el reencuentro ante el Atlético de Madrid que cambió por el Barcelona, donde se ha convertido en suplente habitual con Quique Setién hasta una escena que marca un antes y un después en su relación. Saltó al césped en el minuto 90 para jugar los cuatro del añadido. Con el 'Chol'o Simeone mordiéndose el labio viendo la escena de cerca, en un claro gesto que hacia referencia a su mala elección cuando decidió dejar de ser el líder rojiblanco. Su temporada para el olvido sin encontrar nunca su auténtica identidad.

- Valencia: vuelve a ser la casa de los líos el club ché y se ve reflejado en el terreno de juego y en la clasificación. Extendió su mala racha con una dura derrota ante el Athletic Club que le deja en zona de nadie en la clasificación. La decisión de la directiva de prescindir de Albert Celades no fue ningún revulsivo en la plantilla. Mientras tanto dimitió el director deportivo César Sánchez y la hija del propietario encendió al valencianismo con un mensaje en las redes dejando claro que harán lo que quieran con el club porque es suyo.

- Nabil Fekir: expresó la impotencia que siente de la peor manera, pisando primero a un rival teniendo amarilla y ganándose la expulsión con dos tarjetas en dos minutos que convirtieron en un imposible el intento de reacción del Real Betis frente al Villarreal. Camino del vestuario cometió su segundo error asestando un puñetazo a la pantalla del VAR que en caso de haber sido reflejado en el acta por el colegiado le habría costado no volver a jugar en lo que resta de temporada.

- Leganés: recibió un doloroso 0-3 en su casa, Butarque, con sabor a sentencia definitiva. La esperada reacción no llega y es incapaz de enlazar dos buenos resultados que le aporten algo de esperanza en la pelea. Javier Aguirre no ha sido capaz de reconducir la situación de un grupo tocado de muerte desde que en el mercado invernal le quitaron a sus delanteros titulares. El mexicano promete pelea hasta el final por orgullo pero certificar el descenso es cuestión de días. La distancia de 9 puntos hasta la salvación no la salva ni un milagro futbolístico. EFE