El termómetro de la 9ª jornada

Madrid, 20 oct (EFE).- Termómetro de la novena jornada de LaLiga Santander:

-- SUBEN:

- Antoine Griezmann: firmó en Ipurua el partido que necesitaba con el Barcelona para enterrar dudas tras una suplencia. Marcó el primer tanto, asistió a Leo Messi en el segundo e inició la acción del tercero, el tanto de Luis Suárez. Su participación fue decisiva, el mejor del partido. Por primera vez conectó con sus dos compañeros de tridente y avisó de lo que está por llegar en cuanto afinen su sintonía.

- Vicente Moreno: el Real Mallorca es un equipo de autor y el culpable de dos ascensos consecutivos para llegar a la élite y no desentonar en LaLiga Santander es su técnico. Vicente Moreno se impuso en la batalla táctica a Zinedine Zidane. No le hizo falta que sus jugadores firmasen el mejor de sus partidos, como dijo, para tumbar al Real Madrid, que llegaba como líder. Metió ritmo a un inicio en tromba, presionó, anuló virtudes del rival y supo defenderse para no sufrir.

- Lucas Pérez: comienza a asomar el delantero que se convirtió en líder del Dépor e ídolo de Coruña antes de una aventura inglesa, en Arsenal y West Ham donde nunca tuvo continuidad. Ha marcado en tres partidos seguidos para el Alavés y fue clave en el triunfo en Mendizorroza ante el Celta de Vigo. Asistió en el primero con un buen córner y marcó de un zurdazo imparable respondiendo a las altas espectativas de su fichaje.

- Ángel Rodríguez: decidió con su doblete el derbi del sur de Madrid entre Getage y Leganés. El delantero tinerfeño está en plena racha, ya ha marcado siete goles en lo que va de temporada en todas las competiciones y le da igual tener que salir desde el banquillo en Liga para ser decisivo. Sustituyó a Jorge Molina al descanso y firmó los dos tantos con los que el Getafe ya se acerca a posición europea.

-- BAJAN:

- Álvaro Odriozola: salió marcado de la primera derrota del Real Madrid en LaLiga Santander. Permisivo en la acción del gol de Lago Junior, un diestro que parte desde banda izquierda, al que le dejó metros en el marcaje y salida a su lado bueno. Habiendo recibido amarilla fue expulsado por una dura entrada que perjudicó a su equipo en la búsqueda de una remontada que no llegó.

- Diego Costa y Álvaro Morata: el Atlético de Madrid vive un mal momento por su falta de gol. Los dos máximos responsables, los delanteros que más minutos tienen, apenas aportan. Dos tantos de Diego Costa (uno de penalti) y uno tan solo de Álvaro Morata. Un total de ocho goles en nueve jornadas disputadas, una media menor al tanto por el partido. Números que si no se mejoran hace imposible poder luchar con Barcelona y Real Madrid por el título.

- Unai Simón: prosigue la caída de un Athletic Club que encadena cuatro jornadas sin vencer y empató en San Mamés por el grave error de su portero. Fue a blocar un centro potente, colocó mal las manos en la recepción y acabó despejando el esférico con la mala suerte de que golpeó sobre su compañero Íñigo Martínez que lo impulsó dentro de su portería.

- Joan Francesc Ferrer 'Rubi': se sentará en el banquillo del Nuevo Los Cármenes de Granada ante un equipo que tiene en su mano decidir su futuro tras otra muestra de impotencia visitante del Real Betis. Ganaba a la Real Sociedad en el Reale Arena y recibió un revolcón importante con tres tantos que le meten en posición de descenso. Ninguna victoria lejos de su estadio y un solo empate, un punto de doce posibles de un equipo que no arranca. EFE