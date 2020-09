El termómetro de la jornada 1

Madrid, 13 sep (EFE).-

-- SUBEN:

=========

- Manuel Pellegrini: 'Tuvimos la convicción de ganar el partido', remarcó el técnico chileno de su reestreno victorioso en la Liga española: el 0-1 con el que se impuso al Alavés con un gol de Cristian Tello en el minuto 94. No hay forma más rotunda que el triunfo para empezar un proyecto que requiere un tiempo de rodaje. Necesita el Betis que sus prometedores movimientos veraniegos de los últimos tiempos supongan mejores marcadores a lo largo del curso. En las 18 últimas citas de la pasada campaña, sólo ganó tres. En toda la Liga venció diez. Y nada más uno de 19 choques fuera de casa.

- Luis Milla: Cuando salió de la Academia del Atlético de Madrid, hace ya hace un lustro, desde la Tercera División, pasó por el Rayo B, el Alcorcón, el Fuenlabrada, el Guijuelo y el San Sebastián de los Reyes. Un recorrido por categorías menores, pero también un crecimiento indudable para el medio centro, hijo del exfutbolista del Barcelona y del Real Madrid del mismo nombre y cuyo impacto en el Tenerife la pasada temporada le reivindicó como jugador de Primera. Lo es. Sin duda. Para demostración, su impecable debut, además con el gol que sentenció el triunfo contra el Athletic Club.

- Manu Vallejo: Su transcendencia crece sustancialmente en esta temporada. El pasado curso apenas jugó once choques, en la actual ya ha sido el protagonista indiscutible de la sufrida victoria del Valencia en el derbi frente al Levante en Mestalla (4-2): entró al terreno de juego en el minuto 71 por Kang In con 2-2 y, cuatro después, dio el triunfo a su equipo con clase. Controló, giró y marcó el 3-2. No se quedó ahí. El 4-2 también fue suyo.

- Marko Dmtrovic: 'Es un porterazo', decía de él su compañero Paulo Oliveira. No es una novedad. Sus cualidades ya son indudables en la Liga española, afianzado como está el guardameta serbio, que durante todo este verano sonó para otros clubes de mayor renombre y que en la primera cita demostró el porqué, como el muro que sostuvo al Eibar y provocó la frustración del Celta. El 0-0 fue mérito suyo.

-- BAJAN:

=========

- Unai Emery: Más allá de todos las circunstancias de esta pretemporada y de cada cambio de entrenador en cualquier club, con el pertinente tiempo para armar el equipo, se esperaba muchísimo más del estreno de Unai Emery con el Villarreal, empatado en el estadio de La Cerámica por el Huesca, al que pudo ganar, pero con el que también pudo perder. Igualó de penalti. Un punto insuficiente para todo lo que se presupone del nuevo proyecto del equipo amarillo y del técnico, de vuelta a la Liga cuatro años después, tras su paso por debajo de las expectativas por el PSG y el Arsenal.

- Cádiz: No es nada simple el salto a la elite. Ni lograr el ascenso desde Segunda División, con 21 competidores; ni mucho menos el estreno en Primera al curso siguiente, porque la exigencia se multiplica de forma sustancial. Lo sintió el Cádiz, que catorce años y cuatro meses después, tras siete años en Segunda y otros siete en Segunda B, reapareció en la máxima categoría con derrota frente a Osasuna (0-2). Necesita más en su regreso a Primera.

- Jordi Masip: El marcador señala su error en el 1-1 final. Era el minuto 59, cuando una falta lanzada por Roberto López terminó en la red de su portería. La pelota se le escapó de las manos, pero con los matices que propone un centro así, que pasa por el medio del área sin que nadie lo toque, aunque parezca que vaya a ser así y con la complejidad que eso genera para cualquier guardameta.

- Athletic Club: La nueva temporada incide en cómo terminó la pasada el conjunto bilbaíno, frustrado por cinco derrotas en sus últimos seis encuentros de LaLiga Santander. Es una alerta para él, por mucho que haya habido una pretemporada de por medio o las dos inercias pertenezcan a distintos cursos. Aunque manejó el primer tiempo, sin ocasiones, en Granada se le escapó el duelo de repente en el segundo tiempo. Y el reto europeo no admite descuidos. EFE