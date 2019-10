El termómetro de la jornada 10

Madrid, 27 oct (EFE).-

ÁNGEL CORREA: Necesitaba un partido así el atacante argentino, que ha recuperado su sitio natural, la delantera, mientras revaloriza su fútbol, bajo la duda en los últimos tiempos y a punto de cambiar de equipo durante el pasado verano. Sigue en el Atlético. Simeone demuestra su confianza en él. Ha sido el elegido para el once dentro de las rotaciones de Morata y Costa. Irregular el pasado martes con el Leverkusen, este sábado se reivindicó con dos asistencias contra el Athletic, como el líder indiscutible, incontestable y desbordante de una victoria reconfortante para su equipo.

BERNARDO ESPINOSA: No hay mejor forma de devolver la confianza al entrenador que una actuación determinante, un gol y una victoria. El central colombiano, cedido desde el Girona, había permanecido inédito en la Liga en las ocho jornadas precedentes con David Gallego como técnico hasta que llegó Pablo Machín, con el que había coincidido en Montilivi, para relanzar al futbolista, titular en cada uno de los choques del campeonato con él y goleador este domingo para darle la primera victoria liguera como preparador del Espanyol.

TOKO EKAMBI: Cinco goles en las últimas tres jornadas de LaLiga Santander, esencial en el 5-1 al Betis, porque marcó el 1-0 y el 3-1; en el 0-1 al Espanyol, porque anotó el único tanto, y en el 4-1 de este viernes al Alavés, con el 1-0 y el 2-1, desatan al Villarreal y al goleador camerunés, con unos registros más que convincentes en el club: 23 tantos en sus 53 encuentros oficiales.

LUIS CEMBRANOS: 'Estoy encantado. Esto es una oportunidad y si el miércoles me siento en el banquillo, fenomenal', decía el actual técnico del Leganés, el recurso desde el filial que ha buscado la directiva para reemplazar a Mauricio Pellegrino. En un solo partido ha derribado un muro frustrante esta temporada: la primera victoria del club madrileño. Un buen argumento para seguir al frente del equipo.

RODRIGO MORENO: Con 0-1 en el marcador, precisamente por un gol suyo, su expulsión en el minuto 29 mermó a su equipo, que recibió el 1-1 cinco minutos después. Una acción imprudente del atacante, que golpeó a un futbolista de Osasuna en el suelo tras una pugna y una fricción con él. Ya había cambiado quizá antes el dominio del juego, pero la superioridad numérica dio aún más facilidades a su rival, que al inicio del segundo tiempo completó la remontada. Al final, 3-1. Los tres goles con diferencia numérica.

FRAN ESCRIBÁ: Mientras los jugadores asumen la culpa, el técnico insiste: 'Estoy convencido de que puedo darle la vuelta, sino ya no estaría aquí. Anticiparía cualquier decisión si viese que el equipo no confía en mí. No me iba a quedar por el contrato'. La situación es comprometida, tanto, quizá, como cuando llegó al club el pasado mes de marzo. Su equipo erá decimoséptimo, al borde de la zona de descenso, y había ganado sólo uno de sus once encuentros anteriores. Hoy su conjunto también ocupa ese puesto con un triunfo en sus últimos ocho choques.

RUBÍ: 'No estoy nada contento con mi trabajo, le dedicamos todo el esfuerzo y las horas posibles, y me gustaría un esfuerzo para ganar al Celta el miércoles y cambiar la dinámica', valoró el entrenador del Betis, en un momento de inquietud, también para su futuro. Él no cree que le vayan a destituir, pero sus números son preocupantes: dos derrotas consecutivas y tres en las últimas cuatro citas, en las que no ha ganado. En el horizonte, el miércoles, un partido clave contra el Celta, con el que está igualado a nueve puntos, pero con el bloque verdiblanco en las posiciones de descenso a Segunda División. Un lugar inesperado.

EIBAR: 'La primera parte fue un desastre. (...) Hemos hecho el indio'. La crítica de José Luis Mendilibar, su entrenador, enfocó a 45 minutos en los que su equipo fue doblegado sin discusión, con dos goles. A su reacción con dos victorias seguidas le han seguido tres partidos sin ganar, los dos últimos con derrota y ningún tanto a su favor. Está igualado a puntos con la zona de descenso. EFE