El termómetro de la jornada 2

Madrid, 20 sep (EFE).-

-- SUBEN:

- Alberto Cifuentes: es el triunfador de la jornada. 'Tengo la piel de gallina, vaya forma de entrar en la historia', declaró tras firmar un puñado de récords con 41 años y 114 días. El veterano portero demostró que la profesionalidad puede con la edad de un deportista y encontró el premio de debutar al fin en la máxima categoría del fútbol español, defendiendo la portería del Cádiz, con triunfo y dejando su puerta a cero frente al Huesca. Pasa a ser el el jugador de más edad en debutar en Primera y el que con más años deja la portería a cero.

- Iago Aspas: un año más es el referente absoluto del Celta de Vigo, el líder que nunca falla a su cita con el gol. 33 años y el tiempo no pasa por el 'príncipe de las Bateas'. Su doblete tumbó al Valencia y le bajó del liderato. Un primer gol con polémica, al límite del fuera de juego, más un golazo de falta perfecta a la escuadra para dar el triunfo a un equipo que carbura mejor que el curso pasado.

- Gerard Moreno: su inicio de temporada es tan espectacular como la recta final del pasado curso que le hizo ganarse a pulso la llamada de Luis Enrique Martínez para la selección española. Levantó al Villarreal de la lona frente al Eibar y le dio el primer triunfo a Unai Emery como técnico. Ha marcado dos tantos en las dos primeras jornadas de Liga. La pasada la acabó como máximo goleador nacional, un objetivo que desea repetir en año de una Eurocopa que se gana a ritmo de gol. Promedia tras el confinamiento un tanto por encuentro.

- Darwin Machís: corren tiempos felices por Granada, que golea en la primera experiencia europea de su historia y va lanzado en Liga con dos triunfos en dos jornadas. A lo más alto de la clasificación le ascendió la inspiración del venezolano Machís. Dio a Roberto Soldado la asistencia a más distancia, pegado prácticamente a la línea de fondo de su propio campo, con un pase en largo al espacio y firmó apareciendo por sorpresa el tanto del triunfo explotando sus cualidades para un equipo en la misma dinámica de hace meses que ya a nadie sorprende.

-- BAJAN:

- Zinedine Zidane: sorprendió en la puesta en escena del vigente campeón dejando en el banquillo a un indiscutible como Casemiro y apostando por dos jóvenes jugadores de la cantera en los cambios cuando a su equipo le faltaba pegada. Tenía en el banquillo a dos puntas puros como Luka Jovic y Borja Mayoral a los que les lanzó un claro mensaje. Sin Eden Hazard, Marco Asensio o Isco Alarcón prefirió tirar de jóvenes canteranos sin experiencia por las bandas que meter jugadores de área. La firmeza defensiva supo a poco en un Real Madrid sin pegada que no soluciona su falta de gol.

- Kang In Lee: 'Si no somos capaces de ponernos de acuerdo para tirar una falta sin enfadarnos, ya me diréis qué futuro nos espera', afirmó Javi Gracia tras una escena que habló por sí sola. Lanzado por su buen inicio Kang In quiso el balón para lanzar una falta al borde del área y Gayá impuso sus galones. El descaro del joven acabó en gestos de enfado y un cambio en el descanso que, aunque se justificase por temas tácticos, sonó a lección para aprender al futbolista de 19 años.

- Andrés Fernández: llegaba de un debut impecable con el Huesca, sintiéndose al fin titular desde el primer momento en un equipo, pero dejó un error de los que marcan un partido ante el Cádiz. Midió mal en un centro lateral sencillo para un portero, dentro del área chica y sin oposición del rival. El balón le golpeó en la rodilla y quedó donde nunca debe quedar y a los pies de un matador de área como Negredo que no le perdonó. Era el minuto 11 y provocó que su equipo fuese a contracorriente todo el partido. Tampoco llegó con su salto al esférico para evitar el segundo y la sentencia en una mala tarde.

- Alavés: afectado por las bajas de última hora de dos de sus hombres importantes, Lucas Pérez y Tomas Pina, el Alavés no termina de arrancar y cae a lo más bajo de la clasificación de LaLiga Santander. Víctima de su inseguridad defensiva, un error de Rodrigo Ely le castigó de inicio con el gol de Roberto Soldado, y pese a levantarse acabó cediendo mientras Pablo Machín busca soluciones tácticas a los desajustes que le están costando puntos. EFE