Iñaki Dufour

Madrid, 16 feb (EFE).- El termómetro de la jornada 24 de LaLiga Santander:

-- SUBEN:

Celta: En el suelo, tras un esfuerzo tremendo, tanto o más visible que sus rostros de satisfacción, terminaron los jugadores del Celta su duelo en el Santiago Bernabéu. Una de las imágenes de la jornada. El conjunto vigués crece en las dos últimas citas, con el sufrimiento de un equipo al que le cuesta un mundo ganar y que compite por la permanencia. En esas circunstancias, impulsado por Rafinha o Iago Aspas, por los goles de Smolov y Santi Mina y por las variantes desde el banquillo de su técnico Óscar García, su empate contra el líder toma un valor incalculable, no sólo en lo numérico, sino en la confianza y en la fuerza de un grupo que ha iniciado la reacción.

'Cucho' Hernández: 'Es un gran impulso para mí', expresó al término del encuentro. Alejado de las primeras doce citas por una lesión sufrida en el Mundial sub'20, el delantero colombiano de 20 años vuelve a sentirse feliz. No hay mejor satisfacción para un atacante que un gol tan transcendente para su equipo, el Mallorca, como el que firmó este sábado contra el Alavés. 'La alegría es doble', añadió. Fue su primer gol del curso y su conjunto derribó una racha de tres derrotas consecutivas. 'Veníamos de resultados negativos que te hacen mella, te hacen dudar', apuntó su entrenador, Vicente Moreno.

Ferrán Torres: A punto de cumplir 20 años, es una de las sensaciones de la temporada. Un chico de récord en el Valencia, que desbordó a todo el que se puso en su camino del Atlético de Madrid. Diego Simeone, el técnico rival, alteró sin éxito hasta tres veces su dañado lateral izquierdo. Primero Lodi, después Arias, luego Saúl, que sufrió el regate de la noche, ante la mirada de su entrenador, fueron apabullados por el extremo internacional sub'21. Termina contrato en junio de 2021, su cláusula es de 100 millones y el Valencia pretende ya su ampliación del vínculo.

Ángel Rodríguez: El foco estaba sobre él en el duelo en el Camp Nou. 'No hay nada de momento. Son sólo rumores', dijo el miércoles el atacante sobre el Barcelona, el club que supuestamente le pretende para ya, para suplir las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembele. A la vez, José Bordalás no se plantea su salida. 'No pensamos en esa posibilidad', dice el técnico, mientras remarca su importancia para el Getafe. La demostró contra los azulgranas con un buen gol de volea, todavía como visitante en el terreno barcelonista.

-- BAJAN:

Borja Iglesias: 'En el minuto 90, fue expulsado por empujar a un miembro del banquillo adicional del equipo adversario, antes de efectuar un saque de banda', relató el acta sobre una de las imágenes del la jornada, el empujón del delantero a un fisioterapeuta del Leganés. Vio la tarjeta roja. No está siendo el año del delantero. Fichado el pasado verano del Espanyol por 28 millones de euros, su primer curso en el Betis no ha cumplido aún las expectativas. Hasta ahora ha marcado tres goles en las primeras 23 jornadas. La pasada Liga, de blanquiazul, había anotado ya diez tantos a estas alturas del torneo.

Julen Lopetegui: Cuatro partidos consecutivos sin ganar, incluida la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Mirandés (3-1), y una racha inesperada en su estadio, con sólo dos victorias en los últimos siete choques de LaLiga Santander en el Sánchez Pizjuán, devuelven las dudas al Sevilla y a su técnico, aunque su conjunto se sostiene en la pugna por las plazas de la Liga de Campeones, a la altura del cuarto, el Atlético de Madrid. Ha logrado sólo dos de los últimos nueve puntos y sólo uno en los dos duelos más recientes ante dos equipos de la zona baja: el Celta (2-1) y el Espanyol (2-2).

Saúl Ñíguez: Sus condiciones son indudables, también la confianza absoluta de su entrenador, Diego Simeone, pero su rendimiento más reciente no está a la altura de sus cualidades. Ni cuando juega por el medio ni en la banda izquierda ni en el lateral zurdo, como en Valencia, donde Ferran Torres le dejó en evidencia en ese puesto. Necesita su mejor versión el Atlético, que ya divisa al Liverpool. También toda su transcendencia, mientras se mueve en la indeterminación de su variable posición y una aparente apatía.

Athletic Club: Crece en la Copa del Rey, a un empate de la final, y decae en la Liga, en la que no ha ganado desde que entró en competición en el torneo del KO. Es una secuencia repetitiva a la que se añadió el 0-1 de este domingo ante Osasuna para dar más evidencias. Desde que comenzó la Copa, el conjunto bilbaíno ha jugado, mientras avanzaba rondas, siete duelos de la Liga: cuatro empates y tres derrotas, estas últimas consecutivas en la actualidad. No vence desde el pasado 1 de diciembre. EFE.