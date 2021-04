El termómetro de la jornada 29

Roberto Morales

Madrid, 4 abr (EFE).-

-- SUBEN:

- Marco Asensio: mostró la mejor de sus versiones ante el Eibar, liberado de jugar en banda por Zinedine Zidane y con libertad de movimiento ofensiva. Cuanto más cerca del área rival, mejor explota su zurda. La arma con una confianza renovada por su voluntad de demostrar que merece recuperar su sitio en el equipo titular. Respondió a la suplencia con dos tantos saliendo desde el banquillo celebró su vuelta al once con su tercer gol consecutivo en una hora de juego en la que le anularon otro de tacón y estrelló una falta en el travesaño. El Real Madrid recupera un jugador clave en un momento decisivo del curso.

- Iago Aspas: puso fin a su sequía goleadora para liderar el triunfo aplastante del Celta de Vigo en Mendizorroza. Desde que marcó al Huesca el 30 de diciembre no había vuelto a hacerlo y se desquitó con un partido de liderazgo que mantiene a su equipo con opciones de pelear por puesto europeo. Un gol y dos asistencias en una primera parte de escándalo, siempre reivindicativa a la espera de una llamada de Luis Enrique Martínez que reclama. Mejor en el campo que a través de las redes como hizo recientemente.

- Gerard Moreno: cada partido demuestra con goles que se ha ganado ser el 9 de la selección española en la próxima Eurocopa. Llegaba de apenas poder jugar unos minutos en los tres partidos con la Roja, y pese a ello marcar a Kosovo, por una elongación muscular y la vuelta a su club no pudo ser más beneficiosa para el Villarreal. Triplete que le dispara como máximo artillero nacional de LaLiga Santander y un golazo precioso con regate de espaldas a la portería rival, giro y balón picado a la salida del portero. Sostiene el pulso por el pichichi a Lionel Messi y Luis Suárez.

- Julen Lopetegui: el primer triunfo de Lopetegui ante Diego Simeone deja LaLiga Santander en un puño. A su Sevilla se le acusaba de no dar la talla ante los aspirantes al título y esos malos resultados provocaron que no estuviese metido de lleno en la pelea por el título. Se quitó la espina ante el líder con un partido repleto de firmeza, arrollador en el primer acto y golpeando en el segundo antes de saber mantener su ventaja a base de oficio. Su objetivo es asegurar plaza para la próxima edición de la Liga de Campeones, pero ya sin más competiciones por las que pelear, presentará apurará hasta el final sus opciones de pelear por lo máximo si hay despistes de los tres de arriba.

.

-- BAJAN:

- Juan Cala: fue el protagonista negativo de la jornada al protagonizar un incidente que no se debe ver en ningún campo de fútbol. Según aseguró el capitán del Valencia, José Luis Gayá, dedicó 'un insulto racista' a Mouctar Diakhaby que provocó que todo el equipo se marchase a los vestuarios y solo regresase por la amenaza de perder los tres puntos. El gol marcado por el central que abría el camino de un triunfo muy importante para el Cádiz, quedó en el olvido y Cala ya no salió al campo en la segunda parte, marcado por el incidente.

- Alavés: es un equipo totalmente roto, con disputas internas que provocan que su mejor jugador, Lucas Pérez, no juegue un solo minuto y los que saltan al césped sientan impotencia ante la falta de soluciones. A los 20 minutos ya perdían en su estadio 0-3 ante el Celta de Vigo y el castigo pudo ser mayor si no es por Fernando Pacheco y la madera. Seis derrotas y un empate en las siete últimas jornadas lo hunden como colista. Abelardo Fernández no fue capaz de cambiar el rumbo. Los 5 puntos de 33 posibles le empujan cada jornada que pasa hacia el descenso de categoría.

- Ángel Correa: en sus botas estuvo, en el tiempo añadido, la oportunidad de evitar la derrota del Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez Pizjuán. La única ocasión que Luis Suárez pudo aparecer con peligro en área rival, inventó una asistencia que dejó solo a su compañero. Correa pudo controlar para definir mejor pero optó por rematar de primera sin la precisión adecuada, centrado, donde Bono pudo llegar con su estirada. El equipo de Diego Simeone dejó un pobre bagaje ofensivo y ve como la distancia con sus perseguidores desaparece.

- Delantera del Getafe: es junto al Eibar el equipo menos materializador de LaLiga Santander, con solo 22 tantos en 29 partidos. En Pamplona no hubo un solo remate de un delantero, las dos únicas acciones de peligro llegaron con Arambarri y Aleñá. Pobre bagaje para librarse de los problemas a los que se ve destinado en la zona de peligro. Era un duelo directo ante Osasuna que salvó por una gran parada de David Soria. Tiene a 6 puntos los puestos de descenso y para no sufrir, deberá mejorar su puntería. En 15 de 29 jornadas no marcó. EFE