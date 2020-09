El termómetro de la jornada 3

Madrid, 27 sep (EFE).-

-- SUBEN:

- Luis Suárez: juega con el orgullo herido y un hambre por demostrar que aún le queda mucho fútbol y un buen puñado de goles que regalar. Tardó 14 minutos en firmar el primero con la camiseta del Atlético de Madrid en un estreno estelar, con un doblete y una pegada demoledora pese a estar aún lejos de su mejor tono físico. El 'Cholo' Simeone gana un 9 como demandaba para dar el salto de calidad que su equipo necesitaba y aspirar a todo.

- Ansu Fati: jugando en el Camp Nou con el mismo desparpajo que lo haría en la calle a sus 17 años, Ansu Fati deslumbró en el estreno de Ronald Koeman que no dudó en darle paso. Ha derribado cualquier puerta con su descaro y se le caen los goles. Ante el Villarreal rompió el partido en 20 minutos con un doblete de perfecta ejecución. Golpeo perfecto el primero. Con la diestra, colocando el cuerpo para poner el balón en una escuadra. Definiendo con tranquilidad en carrera el segundo. Provocando el penalti que daba paso a la goleada con su punta de velocidad.

- Álex Remiro: el primer triunfo de la Real Sociedad dejó un gran protagonista que no marcó ningún gol pero salvó dos cantados. 'Ha sido decisivo', admitió Imanol Alguacil después de ver como su portero salvaba a su equipo ante el Elche con dos paradas claves de portero de balonmano. Su exhibición de reflejos impulsó a sus compañeros que acabaron imponiendo la diferencia de calidad. Remiro dejó un recital de concentración afianzado como titular del equipo donostiarra.

- Unai López: asumiendo galones irrumpió cuando el partido se cerraba con un empate en Ipurua para dar al Athletic Club de Bilbao su primer triunfo. Apareciendo siempre por sorpresa desde segunda línea, encontrando el espacio para golpear y firmar su primer doblete con precisión. Fue la solución a la falta de gol de los delanteros de Gaizka Garitano.

-- BAJAN:

- Manuel Pellegrini: el buen trabajo que está realizando con un Real Betis al que le ha cambiado la cara y que tuvo en las cuerdas al Real Madrid no tuvo continuidad cuando tomó la palabra. Sus declaraciones, apuntando al colegiado y al VAR: 'Penalti, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos es demasiado', le pueden costar una sanción por el cambio del código disciplinario de la Federación Española de Fútbol.

- Granada: llegaba lanzado al Wanda Metropolitano, contando sus partidos por victorias y recibió una goleada dura de encajar para la que no le sirven excusas. Tener la mente en el sueño de estar pisando competición europea no debe convertirse en coartada. 'Tenemos que saber jugar con eso. Si queremos entrar en la fase de grupos hay que jugar varios partidos a la semana, estar centrados, y no creo que haya tenido nada que ver con el resultado', defendió Jorge Molina que marcó el tanto de la honra tras encajar seis.

- Unai Emery: no guardará un recuerdo especial de su partido 800 como entrenador. Regresaba a un campo maldito en su carrera, el Camp Nou, y no encontró el camino para cambiar la historia. Con el Villarreal extendió su maldición y ya son trece las derrotas encajadas en trece visitas. De nuevo goleado con una primera parte en la que su equipo fue atropellado y se fue al descanso con cuatro goles en contra de castigo a su endeblez defensiva.

- Defensa de Osasuna: No fue el partido de Nacho Vidal, Raúl Navas, David García y Juan Cruz, la zaga de Osasuna que exhibieron todos ellos una endeblez en El Sadar preocupante ante el Levante, que provocó que el partido se voltease tras el tanto de Roberto Torres. Enlazaron despistes, desajustes en las marcas, llegaron tarde en las acciones de los goles y provocaron el enfado del técnico Jagoba Arrasate: 'Me ha sorprendido mi equipo para mal'. EFE