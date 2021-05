El termómetro de la jornada 36

Madrid, 13 may (EFE).-

-- SUBEN:

- Ángel Correa: a falta de goles de Luis Suárez, el Atlético de Madrid encuentra en el delantero argentino una pieza clave en el momento en el que se decide LaLiga Santander. Correa nunca fue goleador, pero sus tantos siempre fueron aprovechados al máximo por Diego Simeone. Ha marcado en tres de los últimos cuatro triunfos rojiblancos y ante la Real Sociedad impulsó el paso firme rojiblanco hacia el título.

- Luka Modric: entre tanto futbolista joven y canterano madridista en el Nuevo Los Cármenes, más las rotaciones de Zinedine Zidane, apareció la experiencia del centrocampista croata para responder a la presión y mantener la emoción por el título hasta el final. Dirigió la victoria del Real Madrid, estuvo en todas las zonas del campo ejerciendo una gran influencia con su fútbol y abrió el camino al triunfo con su cuarto gol del curso. Había rebajado su nivel goleador este año. Es su primer tanto en 2021.

- Nolito: el Celta de Vigo se dispara en la recta final del curso con su cuarto triunfo consecutivo para pelear hasta el final por el sueño europeo. En su repertorio goleador apareció la pillería de Nolito para decidir el duelo ante el Getafe. Su tanto cincuenta con el equipo gallego, el séptimo de su campaña, incansable y ganándose el protagonismo a sus 34 años.

- Javier Calleja: ha resucitado al Alavés y se aleja ya cuatro puntos de la zona caliente del descenso. Pocos podían esperar tal reacción cuando la directiva decidió cambiar a Abelardo en el puesto, el antiguo salvador, y encontrar un nuevo referente. El golpe de efecto definitivo llegó en un duelo directo ante el Elche. Calleja cogió a un equipo en la última plaza y lo ha ascendido cinco plazas sumando doce puntos en siete jornadas. El domingo puede celebrar una salvación impensable hace pocas fechas.

.

-- BAJAN:

- Ronald Koeman: la irregularidad que marca el final de temporada del Barcelona pone en entredicho su continuidad. No siente la plena confianza del nuevo presidente, Joan Laporta, y habla abiertamente de ello cuando es preguntado. 'No estoy preocupado por el futuro. Tengo dos años y me veo como entrenador el año que viene'declaró. La realidad es que sale marcado de un partido en el que su equipo se dejó la Liga. Con una ventaja de dos tantos al descanso, quitando a Pedri y Dembélé con unos cambios que marcaron el empate el final tras un nuevo desplome en las segundas partes a los que no encuentra solución.

- Unai Simón: no encuentra la regularidad en su rendimiento en un momento en el que se deciden los porteros seleccionados por Luis Enrique Martínez para la disputa de la Eurocopa. Desde que relevó a David de Gea en la titularidad ha sido incapaz de mantener un nivel continuo y se reabre un debate eterno. Un error suyo en El Alcoraz dio el triunfo al Huesca ante el Athletic Club. Se lanzó con mala colocación del cuerpo y un disparo sin aparente peligro de Sandro, le dobló las manos, acabó dentro de la portería y fue decisivo.

- Real Valladolid: es la pura imagen de la impotencia en el peor momento posible. Víctima de su falta de puntería, tan solo dos disparos a puerta del Villarreal en un partido en el que estaba obligado a ganar en Pucela. En ningún partido jugado en su estadio logró dejar su portería a cero y es el segundo peor local de la competición. Regresa a posición de descenso con una mala racha de diez partidos sin ganar y sin que Sergio González encuentre soluciones. La salvación la ve a dos puntos.

- Delantera del Getafe: la caída en picado del equipo de José Bordalás no tiene freno tras once jornadas sin vencer. Ve el descenso a solo tres puntos y está obligado a cambiar su mala relación con el gol si no quiere verse condenado al descenso. En Balaídos dejó un recital de falta de puntería, con solo cuatro disparos a puerta en trece remates. Alcanza 308 minutos sin gol. Enes Unal, Ángel ni Mata, fueron capaces de cambiar la dinámica. EFE