El termómetro de la jornada 8

Madrid, 1 nov (EFE).-

-- SUBEN:

- Eden Hazard: firmó un gol de bellísima factura más de un año después, recuperado al fin totalmente de sus lesiones y dispuesto a devolver al Real Madrid todo lo que no pudo aportar en su primera temporada. Su estreno de titular dejó una mejoría de la pegada, aportando asociaciones en ataque y conectando con un compañero que habla su mismo idioma, Karim Benzema. Entre ambos golearon al Huesca en el partido en el que el belga aportó el liderazgo que se le demanda.

- Fernando Pacheco: su brillante actuación provocó la sorpresa de la jornada. Los delanteros del Barcelona soñarán con el portero extremeño que, cuando la máxima entrega de sus compañeros no dio para frenar al rival, se encargó de amargarle la noche a base de buenas paradas. Llegó a ser clave hasta en siete ocasiones claras del equipo de Ronald Koeman para dar un punto a un Alavés que mejora en un día grande en Mendizorroza.

- Joao Félix: lideró el triunfo del Atlético de Madrid en El Sadar asumiendo la responsabilidad del gol ante las ausencias de Luis Suárez y Diego Costa. Desde la suplencia con olor a castigo que le dio Diego Simeone tras una acción ante el Bayern, cuando entró blando a una disputa de balón que costó un gol, el portugués ha reaccionado a base de buen fútbol y goles. En una semana, entre 'Champions' y LaLiga Santander, enlaza dos dobletes. Frente a Osasuna con la personalidad para olvidar un penalti fallado y dar un paso adelante en protagonismo.

- Willian José: al líder solo le faltaba enchufar a su goleador y lo consiguió con una exhibición en Balaídos en la octava jornada. El momento dulce de Portu fue la clave para que Willian José firmase sus dos primeros goles, a placer tras las asistencias de su compañero. La Real Sociedad goleó al Celta en su casa (1-4) y consiguió que su 9 se sumase a la fiesta goleadora del equipo con más pegada del campeonato. Llevaba tres meses y medio sin marcar.

-- BAJAN:

- Neto: había logrado que el Barcelona no señalase la portería como uno de sus problemas y que no se echase de menos a un portero de la firmeza de Ter Stegen, pero en Mendizorroza cometió un error de los que cuestan caros. Una mala cesión de Gerard Piqué la hizo peor por no despejar de primeras a la grada y meterse en un lío que le pasó factura. Luis Rioja mordió en la presión y logró el premio del gol que hizo ir a remolque a los de Ronald Koeman.

- Julen Lopetegui: tiene a su Sevilla decimoquinto clasificado y a dos puntos de la zona de descenso, acusando en Liga el desgaste de una competición de la exigencia de la Liga de Campeones. Fue remontado en San Mamés por dar un paso atrás desde que se adelantó en el marcador, pagando la especulación y sin encontrar el resultado esperado a sus cambios en el equipo. Sufre la peor racha desde que se hizo cargo del banquillo con tres derrotas consecutivas.

- Thierry Correia: tenía controlado el Valencia su partido ante el Getafe, con ventaja en el marcador, cuando Correia cometió un grave error que acabó costando puntos. Teniendo una cartulina amarilla sujetó a Cucurella en una acción sin peligro en el centro del campo. Tras ser superado en velocidad se olvidó de todo y no tuvo otra forma de frenarlo que con un agarrón de la camiseta delante del colegiado que lo expulsó a los 56 minutos.

- Óscar García: en una semana en la que quitó la capitanía a Hugo Mallo y apuntó que 'hay demasiado ruido fuera' que afecta a su equipo, fue goleado en su estadio por la Real Sociedad y tiene al Celta de Vigo al borde de los puestos de descenso. Solo un triunfo, en la segunda jornada, y seis partidos seguidos sin vencer le dejan en una situación delicada. Defiende que tiene fuerzas para sacar adelante la situación y volver a salvar al equipo como el curso pasado, pero las esperanzas de la directiva para esta temporada eran otras. EFE