El termómetro de la trigésima cuarta jornada

- KIKE GARCÍA

Con un triplete, el delantero del Eibar dio aire a su equipo, que parecía condenado a Segunda División y que ahora tiene una vida extra. El Eibar se jugaba muchísimo ante el Alavés, un rival directo por no descender, y apareció Kike García para firmar tres goles por primera vez en la historia del cuadro armero en Primera División. Los hizo en el momento justo, cuando su equipo más lo necesitaba.

- ÉDER MILITAO

Atascado ante Osasuna, el Real Madrid parecía condenado a un empate sin goles y, sobre todo, a decir adiós a LaLiga Santander. Sin embargo, el hombre del mes, el defensa brasileño Éder Militao, volvió a firmar una actuación magistral que coronó con el gol que abrió el camino del triunfo blanco. A los 75 minutos, cabeceó un córner lanzado por Isco Alarcón y subió el 1-0 al marcador. Curiosamente, se vistió de Sergio Ramos para salvar a su equipo, igual que tantas veces hizo el capitán del Real Madrid, ahora a punto de reaparecer tras una lesión.

- ÁLVARO CERVERA

En su primer año en Primera División al frente del Cádiz, su nota va a ser de sobresaliente. Salvo sorpresa mayúscula, seguirá un año más en la categoría tras alcanzar los cuarenta puntos después de ganar 0-1 al Granada. Mérito enorme el de Álvaro, que agarró al conjunto gaditano en Segunda División B y lo ascendió a Primera para mantenerlo con holgura. Al frente de un grupo humilde, a base de trabajo y con sello propio, el Cádiz seguirá con los grandes gracias a Álvaro Cervera.

- FRENKIE DE JONG

Aunque el argentino Leo Messi y el francés Antoine Griezmann se llevaron la gloria de los goles, la realidad de la victoria del Barcelona frente al Valencia (2-3) se forjó en la gran actuación de Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés va a ser, sin duda, uno de los jugadores más importantes del conjunto azulgrana en 2021. Está en todos los lados, aparece en cualquier sitio y siempre es diferencial. Sus conducciones, su calidad y su visión de juego fueron clave para derrotar al Valencia y mantener a su equipo en la pelea por LaLiga Santander.

-- BAJAN:

- ARITZ ELUSTONDO

No ha tenido mucha suerte esta temporada el defensa de la Real Sociedad. Mermado por las lesiones, no ha gozado de la continuidad que habría deseado. Siempre cumplidor, acumulaba cinco jornadas consecutivas en el once del conjunto donostiarra. Este fin de semana repitió ante el Huesca, pero apenas un fallo fue determinante en la resolución del choque. Al final, una falta envenenada lanzada por Sandro Ramírez, acabó en la red de la portería donostiarra. Elustondo rozó la pelota con la cabeza y despistó a su portero. Fue un gol en propia meta que dio vida al Huesca en su pelea por la salvación.

- FIDEL CHAVES

Necesitado de puntos para salir del descenso, el Elche afrontó un compromiso titánico para sumar tres puntos vitales. El líder, el Atlético de Madrid, visitó el estadio Martínez Valero. Prueba de fuego para el Elche, que naufragó en la primera parte y resucitó en la segunda. Con 0-1 en contra en el marcador, a los 87 minutos Fidel Chaves tuvo la oportunidad de dar un punto a su equipo desde el punto de penalti. Sin embargo, estrelló su disparo contra un palo de la portería de Jan Oblak y el Elche se quedó en la decimoctava posición, en descenso, a un punto de la salvación. Justo, el que podría haber conseguido Fidel si hubiese acertado.

- LEVANTE

Desde que alcanzó los 38 puntos hace cuatro jornadas tras ganar 0-1 al Eibar, el Levante va en caída libre. Al borde de la salvación, con una victoria más certificaría su presencia en Primera División. Sin embargo, parece querer jugar con fuego. Acumula cuatro derrotas consecutivas frente a Villarreal, Sevilla, Elche y, esta jornada, ante el Celta. Aunque el descenso aún está lejos, a ocho puntos de distancia, debería tener cuidado y frenar cuanto antes una deriva negativa que no puede traer nada bueno.

- TONI LATO

El Valencia tenía encaminado un revolcón en LaLiga Santander. Ganaba al Barcelona 1-0 cuando faltaban 35 minutos para el final. Entonces, apareció Lato para hacer una mano absurda dentro del área que dio la vuelta al partido. Lionel Messi marcó a trompicones tras errar el penalti y después el Valencia cedió. Griezmann y de nuevo Messi volvieron a marcar y el Barcelona sacó petróleo cuando tenía un futuro negro en su pelea por el título. Al final, Carlos Soler decoró el marcador con un 2-3 final que podría haber sido diferente si Lato no hubiese sacado su mano a pasear. EFE