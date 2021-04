El termómetro de la trigésima segunda jornada

Madrid, 25 abr (EFE).-

-- SUBEN:

- ANTOINE GRIEZMANN

Hace tiempo que el Barcelona marcha como un cohete. En concreto, desde que pinchara ante el Cádiz en febrero, sólo ha cedido una derrota, ante el Real Madrid. Esta jornada tenía enfrente a un rival de los peligrosos, el Villarreal, que sucumbió gracias a dos figuras: la gigante de Frenkie de Jong y la monumental de Griezmann. El delantero francés, con su doblete, fue clave para superar a su rival 1-2. Uno de sus tantos, de suave vaselina con el exterior sobre Sergio Asenjo, mostró cuáles es el currículum por el que le ficho el Barcelona. Con cuatro goles en los últimos tres partidos oficiales, ha vuelto su mejor versión. Y, ésta, puede valer un título.

- ENES ÜNAL

El Getafe andaba muy necesitado esta jornada. No podía fallar ante un rival directo como el Huesca. Con una falta de goles enorme esta temporada, por fin apareció Enes Ünal, uno de los fichajes más caros de la historia del club sin suerte desde que llegó en verano. Con poca continuidad, casi siempre por alguna lesión, sólo había sumado dos goles en LaLiga Santander. Sin embargo, este fin de semana marcó otros dos, ambos decisivos, para la permanencia del Getafe. Sin duda, el delantero turco apareció cuando más se le esperaba.

- LUCAS BOYÉ

Todas las jornadas son una final para el Elche. En verdad, casi desde el principio de la temporada ha sido así. Siempre con la necesidad de puntuar para salir o alejarse del descenso, ante el Levante necesitaba una victoria para sacar la cabeza del agujero. Se la dio el argentino Lucas Boyé (1-0), que en una acción en la primera parte mostró su velocidad, fuerza y buen disparo para marcar y dar tres puntos de oro al conjunto ilicitano. De momento, con su sexto tanto del curso, el Elche salió del descenso. Fue fichado este para ser decisivo, y este fin de semana, lo fue.

-JULEN LOPETEGUI

Su Sevilla no se rinde. Sigue empeñado en mantener su candidatura al título. Va disparado hacia arriba. Esta jornada, ganó 2-1 al Granada y sumó su quinta victoria seguida con la que se coloca a sólo tres puntos del líder, el Atlético de Madrid. El Sevilla es la alternativa a los más poderosos y gran parte de culpa la tiene Julen Lopetegui, máximo responsable de los buenos resultados de un equipo que mantiene intacto el sueño de ganar LaLiga Santander cuando apenas faltan cinco jornadas por disputar.

-- BAJAN:

- MANU TRIGUEROS/JUAN MARCOS FOYTH

Los dos comprometieron el resultado del Villarreal, que perdió 1-2 ante el Barcelona en parte por un par de acciones desafortunadas de ambos. Primero, del argentino Juan Marcos Foyth, que protagonizó un error de bulto en una entrega hacia atrás desde el centro de la defensa que regaló la pelota a Antoine Griezmann. El francés no lo desaprovechó y subió el 1-2 al marcador. Después, casi con media hora por delante, Manu Trigueros vio una roja directa por una entrada muy peligrosa sobre el argentino Lionel Messi e imposibilitó casi cualquier opción de remontar el resultado para su equipo. El buen juego del Barcelona y los errores del Villarreal, condenaron al equipo de Unai Emery.

- REAL MADRID

Cansado, sin ideas y con poca pegada, el equipo de Zinedine Zidane se desinfla. Se ve a un grupo agotado después de un par de semanas de máxima presión con choques de altura como los del Liverpool y el Barcelona y con el lío añadido de la Superliga europea. Hasta el momento, había sobrevivido con algún sobresalto como el de Getafe (0-0). Parecía que contra el Cádiz la pasada jornada volvía la recuperación blanca, pero frente al Betis, de nuevo, se atascó. Otro duelo sin goles, esta vez en Valdebebas, evitó aprovechar el pinchazo del Atlético de Madrid del que sí hicieron cuenta Barcelona y Sevilla. El cuadro blanco, perdió una oportunidad de oro para dar un pasó hacia atrás en la pelea por el título.

- ATLÉTICO DE MADRID

Dura derrota del equipo de Diego Simeone, que después de una primera parte gris ante el Athletic se volcó en la segunda para, por lo menos, conseguir un punto. Peleó y gozó de ocasiones, pero la flauta no sonó hasta el minuto 77 con un cabezazo de Stefan Savic tras una salida fallida de Unai Simón. Sin embargo, todo el esfuerzo se vino abajo con un tanto de Iñigo Martínez al borde del final que dejó sin puntos al Atlético de Madrid. Ahora, si el Barcelona gana su partido aplazado, perderá el liderato. Se veía venir después de cuatro pinchazos en las últimas ocho jornadas.

- VALLADOLID

No pasó del empate (1-1) en su estadio ante el Cádiz y cayó a los puestos de descenso de los que salió el Elche. A falta de pocas jornadas, aunque tiene un encuentro menos, junto al Eibar y el Huesca, sería equipo de Segunda División. No es de extrañar su caída, sólo ha ganado uno de sus últimos quince partidos. Aunque este fin de semana mereció la victoria por juego y ocasiones, falló en los momentos decisivos. Ya no hay queda casi tiempo para acabar con la crisis y su entrenador, Sergio González, mostró su preocupación: 'Llevamos acumuladas muchas hostias y no logramos levantarnos'. Tiene seis partidos por delante para conseguirlo. EFE