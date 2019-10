El traductor José María Micó reivindica el intercambio cultural mediterráneo

Gonzalo Sánchez

Roma, 4 oct (EFE).- El Mediterráneo es desde siempre un 'viejo reino cultural' en el que convergen sus variopintas orillas, pero ahora ese 'mar nuestro' podría devenir en un 'mar de nadie' si decae el 'comercio cultural', explica a Efe el traductor José María Micó.

'Es evidente que el Mediterráneo hoy en día es el resultado de una serie de ecos, historias, religiones, lenguas, comidas de todo tipo y a veces olvidamos que no es solo occidental, sino que involucra a muchos países como los balcánicos, norteafricanos o Medio Oriente', refiere.

Micó (Barcelona, 1961), poeta, traductor y catedrático de la Pompeu Fabra, está hoy viernes en la ciudad italiana de Cosenza (sur) para recibir el Premio Cultura Mediterránea por traducciones como la que ha realizado de la célebre 'Divina Comedia' de Dante Alighieri.

Para este hombre de letras la zona del Mediterráneo fue y es 'uno de los centros del mundo y de la civilización' en el que todos sus pueblos están 'implicados a pesar de las diferencias y las guerras que se han producido en sus distintas zonas', explica por teléfono.

Así, preguntado por quienes creen que Europa y África deben cerrarse en sí mismas, subraya que no tiene una opinión formada pero ve 'evidente que corremos el riesgo de que lo que hemos llamado durante mucho tiempo el 'Mare Nostrum' sea un 'mar de nadie''.

'O sea para morir o para no integrarse en sus distintos lugares. De manera que las fronteras son algo contrario en cierto aspecto al concepto del mar, que es un espacio abierto', considera.

Pone como ejemplo la época de Dante, a caballo entre los siglos XIII y XIV, y aquel flujo comunicativo entre la Corona de Aragón y varias regiones de Italia que permitió la llegada de una parte del Humanismo a la Península Ibérica.

Por lo tanto, zanja, 'un traductor de Dante solo puede pensar positivamente en ese comercio intelectual entre las distintas zonas del Mediterráneo'.

Micó ha sido galardonado junto a toda una representación de intelectuales de esa cultura mediterránea, como la socióloga y activista turca Pinar Selek, el historiador de Oxford, Peter Frankopan, la periodista italiana Lucia Goracci, la escritora Emanuela Canepa o la investigadora Francesca Algieri.

El filólogo, Premio Nacional de Traducción, ha sido reconocido en Italia como uno de los grandes especialistas de los clásicos del Renacimiento italiano por llevar al español, además de a Dante, al 'Orlando Furioso' de Ludovico Ariosto.

Pero en su nómina, además de sus poemas, ensayos o canciones, también constan obras sobre escritores universales del español, como Luis de Góngora, Miguel de Cervantes o Francisco de Quevedo.

Por ello reivindica la validez de sus escritos, de los clásicos, en el mundo contemporáneo: 'La Comedia de Dante está vigente hoy, habla de nosotros, de nuestros conflictos, pecados y virtudes', reclama.

Todo a pesar de que, en muchas ocasiones, la literatura clásica sea desdeñada por el lector y poco incentivada, aunque Micó no quiere culpar a nadie de este hecho: 'El problema de nuestra situación es que todos fallamos y nadie hace lo que tiene que hacer', apunta.

'Evidentemente una de las cosas que hay que hacer es mostrar a los jóvenes que estos textos no son aburridos, porque no lo son y encontrar la manera de que los lean. Y no como una obligación académica', propone.

Micó recibe este reconocimiento 'honrado y sorprendido', sobre todo porque los italianos no necesitan sus traducciones, por lo que cree que el premio es 'un acto de generosidad'.

Tras unos meses de descanso, tiene en mente seguir con sus poesías y 'quizá más adelante' un proyecto de traducción de otro gran clásico italiano, 'Jerusalén liberada' de Torquato Tasso, llevado al español por última vez en el siglo XIX y, por cierto, 'no demasiado bien'. EFE