El tráfico de droga en sectores pobres entra en la campaña política argentina

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- Unas declaraciones del candidato opositor del Frente de Todos a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, introdujeron en la campaña argentina la relación entre el tráfico de drogas y la creciente pobreza, lo que ha generado diversos cruces entre el oficialismo y la oposición a menos de tres semanas para las elecciones.

En un programa de televisión, Kicillof, ministro de Economía entre 2013 y 2015 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), indicó que 'hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo (trabajo)', algo a lo que desde el Gobierno respondió primero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien indicó que estaba 'justificando a quienes laburan de narcotraficantes'.

Al presidente Mauricio Macri, en una entrevista con una radio local de Neuquén (sur), le preguntaron este martes por lo que aseguró Kicillof, favorito a ganar en la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares con mayores índices de pobreza en Argentina, especialmente en el área metropolitana de la capital, que depende de la Gobernación provincial.

'Digan lo que digan, por más disparate que sea, vamos a seguir combatiendo el narcotráfico porque el narcotráfico es todo problema', afirmó Macri, en plena campaña para los comicios presidenciales del próximo 27 de octubre, para las que su rival, el peronista y compañero de Kicillof Alberto Fernández parte como favorito después de sacar 16 puntos de ventaja en las primarias de agosto.

El presidente y candidato de Juntos por el Cambio, que durante sus años al frente del país ha hecho bandera de la lucha contra el narcotráfico, indicó que su Ejecutivo no va a 'negar el narcotráfico como un problema' y recalcó que lo están 'combatiendo'.

'Ataca a lo más importante que tenemos los argentinos, que es la familia, ataca a nuestra juventud, le vamos a seguir dando batalla', añadió, en acompañamiento a declaraciones previas de la Gobernadora de Buenos Aires y candidata a la reelección por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal.

Vidal había contestado a Kicillof que vincular pobreza y droga es 'no conocer la realidad' de los barrios humildes y 'estigmatizar' a quienes los habitan.

Pocos días antes de la entrevista de Kicillof, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los datos sobre la pobreza urbana de Argentina en el primer semestre de 2019, que se situó en el 35,4 % de la población, un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto a la segunda mitad de 2018, cuando la crisis económica que experimenta Argentina desde abril del año pasado empezó a reflejarse en las cifras.

Kicillof aclaró sus frases sobre el tema y aseguró que, si llega al Gobierno bonaerense, combatirá el narcotráfico, y repitió, como ya dijo en la entrevista televisiva, que lo que dijo sobre que el tráfico de drogas se ve potenciado por la pérdida de empleo fue el problema que le planteó un sacerdote de un barrio pobre.

'Para hacer política de prevención y políticas claras, hay que buscar a los grandes (...). Creo que el problema no es perseguir al pequeño consumidor (...), perseguir a ese es un delito y hoy está prohibido y no es legal, pero no pasa por ahí el fenómeno', consideró el candidato del Frente de Todos, coalición que presenta como candidata a la Vicepresidencia a Fernández de Kirchner. EFE