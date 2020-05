El Ultra Trail del Mont-Blanc, cancelado por la pandemia de coronavirus

Redacción deportes, 20 may (EFE).- La organización del prestigioso Ultra Trail del Mont-Blanc anunció este miércoles la cancelación de la prueba, que debía disputarse entre el 24 y el 31 de agosto, debido a la pandemia de COVID-19.

A través de un comunicado recogido en su página web, la organización explicó que 'el UTMB Mont-Blanc reúne a miles de personas de más de 100 países de todo el mundo'. 'Condiciones que, hasta la fecha, no son compatibles con el contexto sanitario y los imperativos de la salud pública. La anulación es la decisión más responsable para preservar la salud y la seguridad de todos los participantes, ya se trate de los corredores, habitantes de los países del Mont-Blanc, espectadores, proveedores, socios o voluntarios', indicó.

El deseo de la organización era ofrecer 'una experiencia completa' de un evento que lleva celebrándose 18 años, con una ruta mítica alrededor del Mont-Blanc que atraviesa 3 países y 18 municipios franceses, italianos y suizos. Se trata de 'un evento cosmopolita con 10.000 corredores de todo el mundo que se reúnen, hablan y construyen nuevas amistades durante y después de la carrera', recordó.

'En los próximos meses persisten demasiadas incertidumbres sobre el contexto sanitario, económico y social. Renunciar al UTMB Mont-Blanc significa ser solidario y responsable con todos los corredores que no podrían participar porque no pueden viajar, porque no han podido entrenar, porque no se lo pueden permitir, porque temen por su salud. Sin estos miles de corredores procedentes de los cuatro rincones del planeta, el UTMB Mont-Blanc no tendría el mismo sabor, la misma energía', destacó la organización.

Tras la decisión de cancelar el evento, la organización procederá a reembolsar el 55 por ciento de la cuota de inscripción.

'Más allá de la tristeza de no poder encontrarnos este verano, la cancelación del evento es un verdadero riesgo financiero para la organización que ya ha incurrido en muchos gastos en diferentes sectores', justificó.

Los corredores también pueden donar la cantidad abonada por el dorsal, lo que se distribuirá entre las asociaciones solidarias vinculadas al evento.

La organización ofrece a los inscritos en la edición de 2020 'beneficiarse de un lugar reservado en 2021, 2022 o 2023'. EFE