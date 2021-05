El United, de la decepción Champions a luchar por el título europeo

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 23 may (EFE).- El Manchester United disputará la final de una competición en la que no tenía intención de estar a principio de temporada. El conjunto inglés se desplomó en la Champions, fue incapaz de pasar a octavos y terminó con sus huesos en una liga Europa que le puede coronar cuatro años después de lograr este mismo título.

Los 'Diablos Rojos' quedaron encuadrados en un grupo complicado, junto a París Saint Germain, reciente finalista, RB Leipzig, vigente semifinalista del torneo, y el débil Istanbul Basaksehir. En principio, el PSG era favorito para pasar de ronda y detrás suyo, el United.

Y comenzaron con dos triunfos que les aupaban incluso al primer puesto. Victoria en París, la segunda tras eliminar a los franceses en 2018, y goleada por 5-0 al Leipzig. Pero en el momento de confirmar el pleno, el United se estampó en Turquía, con una derrota por 2-1 que hizo mucho ruido por el ridículo primer tanto del Basaksehir, con todo, absolutamente todo el equipo atacando un córner en los primeros minutos de partido.

El United se vengó en Old Trafford, goleando a los turcos, pero a la hora de la verdad, la derrota en Estambul fue capital. No pudieron contener al PSG en Mánchester, donde cayeron por 1-3 y en la jornada final, el Leipzig les clavó un 2-0 en 13 minutos y llegó a ir ganando 3-0 en el 70. El orgullo del United remó para llegar al 3-2, pero no hubo milagro del empate, que les hubiera metido en octavos, y quedaron relegados al tercer puesto del grupo.

Así pasó el United a la Liga Europa, con el puesto de Solskjaer tiritando, pero sostenido por el buen momento en la Premier. No tuvieron suerte en el sorteo de dieciseisavos y les cayó uno de los equipos que mejor juego desplegaba en España, la Real Sociedad. Sin embargo, los vascos no habían tenido una fase de grupos fácil y su nivel en el Viejo Continente quedó en entredicho en la ida de la eliminatoria.

El United destrozó a los txuri-urdines con un doblete de Bruno Fernandes y los tantos de Marcus Rashford y Daniel James. Un 0-4 que convirtió la vuelta en Old Trafford en un trámite que se podían haber llevado los españoles, pero Mikel Oyarzabal erró un penalti que truncó las esperanzas de remontada.

Este cruce fue el que dio alas al United, que tuvo un cruce mucho más reñido en octavos contra el Milán de Zlatan Ibrahimovic. Aún eran los italianos en ese momento un candidato a todo, tanto en Italia como en Europa, pero los ingleses mostraron su carácter de equipo competitivo para remontar. El 1-1 en Mánchester, con un gol sobre la bocina de Simon Kjaer, comprometió sus opciones, pero los 'Diablos Rojos' fueron a San Siro a ganar y lo consiguieron con el estreno goleador en la competición de Paul Pogba.

0-1 y a cuartos de final contra el Granada. Aquí se allanó su camino. Victoria en la ida y la vuelta por 0-2 y 2-0. Histórico para los andaluces, sencillo para los ingleses, que tampoco tuvieron un escollo en semifinales. El Roma puso en aprietos al United durante 45 minutos en los que llegó a ganar por 1-2 en Mánchester, pero se desintegró en la segunda mitad, concediendo cinco goles y dejando un 6-2 para la posteridad.

En la vuelta, el United encajó su primera derrota de la competición, por 3-2 en el Olímpico, en un encuentro que el propio Solskjaer describió como un partido que podría haber acabado 8-4, debido a los problemas defensivos del equipo.

El balance del United en la Europa League es de cinco victorias, dos empates y una derrota, con un total de 18 goles marcados y cinco encajados.

Partidos desde que se incorporó a la Liga Europa:

- Dieciseisavos de final:

Real Sociedad - Manchester United 0-4

Manchester United 0 - Real Sociedad 0

- Octavos:

Manchester United - Milan 1-1

Milan - Manchester United 0-1

- Cuartos:

Granada - Manchester United 0-2

Manchester United - Granada 2-0

- Semifinales:

Manchester United - Roma 6-2

Roma - Manchester United 3-2

EFE