El universo dorado de Klimt llega a Miami con experiencia inmersiva

Miami, 9 dic (EFE).- El característico universo plástico del austríaco Gustav Klimt llegará a Miami a través de una muestra inmersiva que incluirá proyecciones digitales a gran escala, reproducciones en 360 grados y una experiencia de realidad virtual de 10 minutos de duración, informó este jueves la firma responsable de la exposición.

'Klimt: The Immersive Experience' apelará a proyecciones de piso a techo en un amplio espacio de luz y sonido de unos 1.860 metros cuadrados del teatro Olympia, en el centro de Miami, donde el visitante podrá 'ingresar a un país de las maravillas de pinturas en movimiento y sorprenderse con el universo dorado del modernista austríaco'.

El evento, para el que las entradas se pondrán a la venta a partir del 14 de diciembre, ofrecerá además la experiencia de realidad virtual llamada 'A day in the life of the Artist', en el que el visitante podrá caminar junto a Klimt en un 'viaje pacífico y visualmente rico para descubrir la inspiración detrás de ocho de sus obras icónicas'.

Todo el espectáculo, que abrirá sus puertas el próximo 12 de febrero, ofrece 'una nueva, íntima comprensión de este genio modernista y su obra' a base de experiencias inmersivas desarrolladas por medio de 'tecnología de mapeo de video de última generación, utilizada solo por un puñado de empresas en el mundo', según los promotores.

La página web del espectáculo, producido por Exhibition Hub, los mismos que llevaron con gran éxito a diferentes ciudades 'Van Gogh: The Immersive Experience', y la firma Fever; ofrece la oportunidad de anotarse en una lista de espera. EFE

lce/eat

(foto)