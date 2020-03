El Uruguay-Chile aplazado por COVID-19 lo juegan en redes contra la pandemia

Santiago de Chile, 26 mar (EFE).- Uruguay y Chile tenían previsto disputar este jueves el primer partido de la fase de clasificación sudamericana para el Mundial de Catar 2022, que fue aplazado por la pandemia del coronavirus, por lo que ambas selecciones decidieron unir fuerzas y jugar el encuentro en redes sociales con el COVID-19 como rival.

El arranque de las eliminatorias estaba previsto para hoy en Montevideo, en el histórico estadio Centenario de la capital charrúa, ahora convertido en centro de asistencia sanitaria para auxiliar a los enfermos de la enfermedad.

La Roja y Celeste consideraron que podían cambiar la cancha y llevar el partido a un formato digital en redes sociales y, en lugar de medir fuerzas entre ellos sobre el césped, sumarlas contra el coronavirus.

En un símil futbolístico, las cuentas de Twitter de ambas selecciones acordaron publicar a la vez los mismos mensajes para sus aficiones con recomendaciones preventivas para enfrentar al rival vírico.

La propuesta estuvo a cargo de la selección de Chile, que comenzó calentando el encuentro con un mensaje: 'Hoy jugábamos nuestro primer duelo eliminatorio frente a @Uruguay, pero hay otro partido más importante que jugar. ¡Necesitamos el apoyo de todos! #JuntosGanamosUruguayChile', publicaron en la red social.

Como es habitual, ambas selecciones informaron sobre sus alineaciones confirmadas minutos antes del pitido inicial, pero en ellas no figuraban sus estrellas.

Ni Arturo Vidal ni Alexis Sánchez fueron titulares por Chile ni Diego Godín ni Luis Suárez por Uruguay. Ambas cuentas publicaron una formación con once recomendaciones para evitar contagiarse coronavirus.

'No salgas de tu casa', 'lava tus manos frecuentemente', 'no toques tu rostro', 'evita contacto al saludar', 'evita compartir artículos personales', 'mantén ventilados todos los ambientes de tu casa', 'cubre tu boca y nariz al estornudar o toser', 'evita el contacto con enfermos', desinfecta regularmente', 'no difundas rumores' y 'mantente informado' fue la alineación titular.

Mensajes de este tipo siguieron publicando durante varias horas, haciendo un paralelismo entre el aspecto sanitario y el balompédico para que sus hinchas sean conscientes de los riesgos.

Con el saque inicial, 'El primer pase lo das tú, no salgas de casa', fue el mensaje que entregaron.

En alusión al clásico mensaje de la FIFA sobre el juego limpio (fair play, en inglés), la jugada que idearon era 'juego limpio, manos limpias. Lavar tus manos con frecuencia, por al menos 30 segundos, es fundamental en la lucha contra el COVID-19'.

'La mejor jugada es quedarse en casa. No salgas de tu hogar si no es estrictamente necesario. Esta es la mejor forma de contribuir para cortar la cadena de contagio', indicaron a los aficionados en otro de los mensajes.

Ambas selecciones cerraron el partido digital contra el coronavirus con un mensaje de ánimo a los ciudadanos: 'Terminó este partido contra el #Coronavirus entre @Uruguay y @LaRoja, pero continúa otro más importante. Respetemos los consejos, cuidémonos y cuida a quienes te rodean. ¡Juntos ganamos!'.

En Chile los casos de COVID-19 confirmados alcanzan los 1.306 y cuatro fallecidos, mientras que en Uruguay son 217 los contagiados. EFE