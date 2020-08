El uruguayo Almada señala que el Santos mereció más ante el América

México, 14 ago (EFE).- El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Santos Laguna del fútbol mexicano, señaló después de que su conjunto cayó 3-1 contra el América, que pudieron hacer más en el partido de la cuarta fecha del torneo Apertura.

'Merecíamos más en el segundo tiempo, porque defendimos mejor, creamos muchas opciones, pero no tuvimos la fortuna de acertar, como ellos sí hicieron en el primer tiempo, por eso digo que merecimos más', confesó el uruguayo al final del juego.

Santos se fue al descanso con marcador de 3-0 en contra, situación que Almada subrayó les pesó al final de un juego que ya no pudieron remontar.

'Pagamos carísimo defender mal en el primer tiempo y ahí estuvo el pecado de no llevarnos nada. Tuvimos un mal primer lapso, dimos todas las facilidades a una ofensiva tan peligrosa como la de América', reiteró el timonel.

Para la segunda mitad Santos mejoró y encontró el descuento gracias a un penalti que convirtió el uruguayo Fernando Gorriarán al minuto 67.

Guillermo Almada puntualizó que luego del penal fallaron opciones claras que pudieron acortar el marcador.

'Después del penalti tuvimos algunas opciones, hubo un disparo al poste, pero no tuvimos la fortuna de concretarlas; creo que esa fue la diferencia en el juego, que nosotros fallamos las que tuvimos y ellos sí concretaron'.

Al ser preguntado sobre la actuación del árbitro, el técnico uruguayo prefirió mantenerse al margen.

'Yo no hablo ni opino de los árbitros, ellos están para marcar lo que ven y no voy a opinar nada ni a favor ni en contra de los jueces', aseveró.

Almada también se dio tiempo para desmentir a medios de comunicación que lo mencionan cerca de dirigir a la selección de Ecuador.

'No es verdad que yo haya tenido comunicación con nadie de la selección de Ecuador, no sé cómo surgió ese trascendido de prensa y aclaro que no he tenido comunicación con nadie de esa federación', confesó.

El descalabro en esta fecha cuatro del Apertura 2020 dejó a Santos en el lugar 14 con cuatro puntos.

En la jornada cinco del certamen, Santos recibirá al Atlas el próximo domingo.EFE