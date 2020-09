El uruguayo De Pena acerca al Dinamo de Kiev a la fase de grupos

Madrid, 23 sep (EFE).- El Dinamo de Kiev dio un paso decisivo para volver a disputar, tres años después, la fase de grupos de la Liga de Campeones, tras imponerse este miércoles por 1-2 al Gante en el partido de ida de la última ronda previa de la máxima competición continental con un gol del uruguayo Carlos De Pena.

Un triunfo que premió la buena puesta en escena del conjunto ucraniano, que a los 9 minutos de juego ya marchaba por delante en el marcador, gracias a un gol del delantero Vladyslav Supriaga, que culminó una bonita jugada individual por la banda izquierda del lateral Oleksandr Karavaev.

Pero si el Dinamo de Kiev no estaba dispuesto a desaprovechar la oportunidad de poder volver a competir con los mejores del continente, no menos ansioso estaba el Gante por volver a una Liga de Campeones que no disputa desde el año 2016.

Así los locales, lograron rehacerse del buen comienzo del equipo ucraniano y empatar (1-1) la contienda a falta de cuatro minutos para la conclusión de la primera mitad con un tanto de cabeza del alemán Tim Kleindienst a la salida de un córner.

Sin embargo, las esperanzas de remontada del Gante se vieron frenadas con la expulsión del ucraniano Roman Bezus, que vio la segunda cartulina amarilla a los ocho minutos de la segunda parte.

Superioridad numérica que el Dinamo de Kiev no desaprovechó para llevarse la victoria de Bélgica con un gol del uruguayo Carlos De Pena, que estableció el definitivo 1-2 a falta de once minutos para el final, al aprovechar suelto en el área.

Si el Dinamo de Kiev hace tres años que no disputa el máximo torneo continental, mucho más larga es la espera del Ferencvaros húngaro, que hace 25 años que no disputa la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Una ausencia a la que el conjunto magiar pareció en disposición de poner fin este martes, tras adelantarse por 0-2 en su visita al campo del Molde noruego.

Pero el Ferencvaros, que parece haber tomado en los últimos cursos un nuevo impulso con la llegada al banquillo del ucraniano Serhiy Rebrov, no supo conservar su ventaja y acabó empatando 3-3, un resultado, que pese a ser positivo, obligará a seguir peleando a lo magiares en el partido de vuelta.

De hecho, pudo ser todavía peor para el conjunto húngaro, que pese a su buen arranque de partido, llegó a falta de siete minutos para la conclusión por detrás en el tanteador (3-2), tras la espectacular remontada del equipo noruego.

Un Molde que, gracias a los tantos del nigeriano Leke James, Magbus Wolff Eikrem y Martin Ellingsen, logró lo que parecía un imposible a los cinco minutos de la segunda mitad, cuando el Ferencvaros firmó por medio del albanés Myrto Uzuni el 0-2.

Sin embargo, cuando todo parecía perdido para los magiares llegó el penalti de Ola Brynhildsen, que tocó el balón con las manos en el área, y que el ucraniano Igor Kharatin no desaprovechó para poner a los 87 minutos el defintivo 3-3.

Muchos menos problemas tuvo el Olympiacos griego, todo un clásico en los últimos años en la Liga de Campeones, para imponerse por 2-0 al Omonia de Chipre.

Los goles del francés Mathieu Valbuena, que abrió a los 69 minutos de penalti el marcador para los locales, y del marroquí Youssef El-Arabi en el tiempo de prolongacón dieron a los de Pedro Martins una cómoda ventaja que defender en el choque de vuelta de la próxima semana.EFE