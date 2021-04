El uruguayo Facundo Waller reconoce que los Pumas tienen poco margen de error

México, 21 abr (EFE).- El centrocampista uruguayo Facundo Waller, de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, reconoció este miércoles que su equipo tiene poco margen de error en el torneo Clausura y está mentalizado en ganar los dos partidos que le restan en la fase regular.

'El margen de error es bajo, nos quedan dos finales y vamos a salir a ganarlas', señaló el jugador de 24 años en una rueda de prensa.

Los Pumas, dirigidos por el entrenador argentino Andrés Lillini, han tenido altibajos en el campeonato y aparecen en el duodécimo lugar, el que cierra la zona de reclasificación, lo cual significa que si no le ganan el viernes al Puebla y el 2 de mayo al América pondrán en riesgo su acceso a la liguilla.

Waller aceptó que el Puebla, tercero de la tabla, ha tenido un gran torneo, sin embargo los Pumas poseen las herramientas para salir adelante y buscarán los tres puntos en la casa del rival.

'Puebla está haciendo un campeonato fantástico, pero nosotros todos los fines de semana salimos a ganar y el que menos errores cometa saldrá adelante', apuntó.

El uruguayo es pieza importante en el esquema de Lillini, que lo ha utilizado en los 15 partidos de la temporada, en 12 como titular, y en distintas posiciones.

Al referirse a su reciente colocación como lateral, una función que realizó en sus inicios en el fútbol, dijo haberse adaptado.

'Me he sentido cómodo y creo que lo he hecho bien', dijo.

Los Pumas, que dejaron ir en diciembre al delantero paraguayo Carlos González y sufrieron la lesión del atacante argentino Juan Ignacio Dinenno, muestran la peor ofensiva del Clausura con 10 goles en 15 partidos.

Al referirse a eso, Waller aceptó que ha habido errores en la definición, algo que el cuadro debe resolver, si pretende ser protagonista.

'Nos estamos equivocando en la última parte de la cancha que es donde se ganan los partidos. Estamos pasando por una baja de menos goles pero hay que seguir adelante', concluyó.EFE