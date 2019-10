El uruguayo Gustavo Matosas reconoce que León es complicado en su casa

León (México), 26 oct (EFE).- Si alguien sabe lo difícil que puede ser jugar contra el equipo León en su casa es el uruguayo Gustavo Matosas, entrenador del San Luis, derrotado este sábado por 3-2 en un intenso partido de ida y vuelta en el Apertura mexicano.

'El León es un equipo complicado en su casa, no me gusta perder, me duele siempre mucho, pero entiendo que en la vuelta a México es un camino que hay que recorrer, sobre todo cuando uno llega con un equipo armado', dijo.

Matosas sigue siendo un héroe en León, una ciudad del central estado de Guanajuato; al uruguayo se le recuerda por conseguir el ascenso del equipo León a la primera división en 2012 y después obtener el bicampeonato (Apertura 2013 y Clausura 2014).

Esta noche intentó derrotar a su ex equipo con la presión adicional de un escándalo por la filtración de un audio de 2012 en el que supuestamente hace arreglos con el agente de jugadores Fernando Pavón para traer a León al uruguayo Matías Britos, hoy delantero del Correcaminos de la Liga de Ascenso.

Sobre el audio, del que ya hablaron Britos y Pavón rechazando actos de corrupción, Matosas evitó dar detalles pues primero quiere tener claridad sobre el origen del audio.

'Tengo que hablar con el abogado y con la gente del club para ver de dónde salen todas esas cosas, así que permítame por hoy no hacer ningún tipo de comentarios hasta que tenga un panorama claro de la situación', dijo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que alguien quiera afectarlo, reiteró:

'Por eso decía que necesitaba tiempo para ver las cosas, cómo fue armada esa grabación, muy rara, pero no tengo ninguna prueba para decirle; sin embargo, lo que voy a hacer es juntarme con la gente del Club, como ya lo hice, con el presidente, con los abogados y evaluar la situación', aseveró.

Matosas está consciente del trabajo que ha hecho el mexicano Ignacio Ambriz al frente del equipo León, hasta el punto de que la afición ya compara el nivel actual de los jugadores con el equipo que en su momento dirigió el uruguayo, y que se caracterizó por la capacidad ofensiva.

'Sin duda que Nacho ha hecho muy bien las cosas, que los jugadores le han entendido la idea; creo que sí, es un León muy parecido', concluyó.EFE