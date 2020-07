El uruguayo Pezzolano afirma que América le ganó a Pachuca por casualidad

Pachuca (México), 27 jul (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano afirmó este lunes, después de tropezar 2-1 ante el América en el Apertura 2020, que el descalabro fue por una casualidad.

'Vamos a ir partido a partido porque tenemos que demostrar que somos un equipo fuerte; lo de hoy fue una casualidad porque jamás fuimos superados, a pesar de la calidad del plantel que tiene América, así que nos vamos a levantar', aseguró el estratega.

Según Pezzolano, el duelo ante las Águilas fue parejo y no cambió hasta que vino la expulsión de su centrocampista Jorge Hernández al minuto 55, a pesar de que por el América también vio la tarjeta roja el argentino Santiago Cáceres al 64.

'El partido fue parejo. Nosotros en el primer tiempo tuvimos buen juego, aunque nos faltó profundidad y en el segundo tiempo cambió el partido, ellos hicieron el gol después de que vino la expulsión de Jorge y ahí nos cambiaron las condiciones', dijo.

Aunque el uruguayo se dijo afectado por dicha expulsión, expresó que no es pretexto para la derrota que sufrieron en el estadio Hidalgo.

'No me gusta hablar de los árbitros, pero siempre habrá detalles que interfieren en el partido. Como sea, todos tenemos errores, somos humanos, además de que no me gusta poner pretextos, no perdimos por el arbitraje, hay que ser autocríticos', recalcó.

Sobre el desempeño de su equipo en la fecha uno del torneo, Pezzolano explicó que les faltó profundidad y llegada al arco rival.

'No aprovechamos las pelotas adelante, no nos metimos mucho al área, aunque ellos tampoco tuvieron tantas chances de gol. Además de que si en el primer tiempo hubiéramos tenido más profundidad el partido se podría haber cargado para nuestro lado', indicó.

El técnico reconoció que el Pachuca debe mejorar en su partido de la fecha dos.

'Vamos ante un rival muy duro como es Tigres, tenemos que ser muy cuidadosos y tener mayor profundidad, repetir lo bueno que hicimos en este partido y trabajar para mejorar', explicó.

En la jornada dos del Apertura 2020, el sábado 1 de agosto, Pachuca visitará a los Tigres, mientas que el América recibirá a Xolos de Tijuana.EFE