El uruguayo Sosa cree que eliminar ascensos y descensos desmotivará a equipos

Morelia (México) 13 may (EFE).- El uruguayo Sebastián Sosa, guardameta de los Monarcas de Morelia del fútbol mexicano, considera que la eliminación del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano 'fue tomada a la ligera' y desmotivará a los equipos, que pueden saltar al campo 'apáticos' cuando ya no se jueguen nada.

'Cuando transcurran 11 ó 12 fechas con equipos que no tengan chances, ¿qué van a pelear? Al no haber descenso los intereses quedan de lado, pueden llegar a jugar apáticos porque, total, ya no pierden ni ganan nada', indicó.

'Ojala se tomen las medidas para lo que sigue porque hay que pensar en las familias de los jugadores y en elevar el nivel de la nueva liga que suplirá a la segunda', señaló.

Sosa recordó que, para su equipo, salvarse del descenso de forma dramática en el 2017 fue un antes y después.

'Estábamos en una situación de peligro y esa sólo te lo da la presión de jugarte la categoría, es diferente a aspirar por el campeonato, es un torneo aparte. Al salvarnos se creó un parteaguas en el equipo y los objetivos pasaron a ser altos', dijo a Efe Sosa.

En el episodio más dramático del Clausura 2017 el Morelia estuvo a segundos de descender, cuando el peruano Raúl Ruidiaz anotó un gol ante los Rayados de Monterrey y garantizó la permanencia de su equipo.

Sosa debutó en liga en las últimas dos jornadas de aquel campeonato con la presión a tope por no perder la categoría, lo que valora en la actualidad porque le sirvió al grupo para mejorar en aquel momento.

'Al ganar de último minuto contra Rayados no sólo nos salvamos, sino que clasificamos a Liguilla, fue como un toque mágico para todos, pensamos que podíamos ser campeones cuando nos apuntaban para irnos a segunda, eso te da el pelear por sobrevivir. Para Morelia fue como una bisagra porque de ahí en adelante se convirtió en un equipo regular en liguilla', reiteró.

Por todo lo vivido, para Sebastián Sosa, campeón de liga con Peñarol en el 2010, resulta incomprensible ahora la eliminación de los ascensos.

Sebastián Sosa recalcó que tiene un amor incondicional por el Morelia y confió en permanecer en el equipo, noveno del torneo Clausura 2020 luego de 10 jornadas.

'Me siento afianzado y eso me genera gratitud con el equipo; estoy orgulloso de lo que me ha tocado vivir. Mi sueño es dejar huella en Morelia, un equipo que me ha brindado cariño desde el día uno. Me gustaría retribuirlo con un título en su vitrina', afirmó.EFE