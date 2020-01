El Valencia se juega los cuartos en campo del matagigantes Leonesa

Valencia/León (España), 28 ene (EFE).- El Valencia, actual campeón de la Copa del Rey, se juega el pase a los cuartos de final del torneo a partido único en el campo de la Cultural Leonesa, un equipo de Segunda B que en la pasada ronda dio la campanada al eliminar al Atlético de Madrid.

El equipo valenciano afronta este encuentro tras haber pasado la semana pasada la ronda de dieciseisavos de final con una ajustada victoria en el campo del Logroñés, otro equipo de la categoría de bronce del fútbol español.

Pero también lo hará tras haber logrado una brillante victoria este pasado sábado ante el Barcelona en Mestalla, un triunfo que pareció poner punto y final al mal arranque de 2020 que había protagonizado con sendas derrotas ante el Real Madrid, en la Supercopa, y el Mallorca en la Liga.

El encuentro llega en el tramo final del mercado de invierno y no lo disputará Rodrigo Moreno, pretendido por el Barcelona y que se ha quedado fuera de la lista de convocados tras pasar el martes una consulta médica con el doctor Cugat.

En cambio, el técnico Albert Celades recuperará al centrocampista Dani Parejo, que se perdió el encuentro contra el Barcelona por sanción y que dado el escaso margen de error que ofrece este torneo con el actual formato parece que será titular pese a la acumulación de partidos que lleva.

Las pocas 'concesiones' que podría hacer el técnico en la alineación se pueden centrar en la defensa en la que podría repetir la línea de cuatro que eligió ante el Logroñés con Thierry Correia, Eliaquim Mangala, Mouctar Diakhaby y Jaume Costa.

La Cultural ocupa la segunda posición del grupo II de la Segunda B y en el estadio Reino de León está invicto esta temporada tanto en la Liga como en la Copa. La semana pasada fue un tanto de Benito en la prórroga el que estableció el definitivo 2-1 ante el Atlético de Madrid.

La 'Cultu', que antes de superar al Atlético dejó en la cuneta a Las Rozas y al Huesca, se refugian en ese registro de 27 partidos sin conocer la derrota en su terreno, desde que lo hicieran, también el Copa del Rey, ante el Barcelona en octubre de 2018. Llegan a la cita tras caer en Lezama ante un rival directo en su grupo de Segunda División B, el Athletic Club B y antes de recibir este próximo domingo al líder, la UD Logroñés.

La principal ausencia será la del delantero y máximo goleador culturalista Dioni Villalba, lesionado ante el filial bilbaíno y que, a falta de las pruebas que se le realizarán este martes, podría sufrir una lesión muscular.

Su ausencia no condicionará el once inicial previsto por el técnico José Manuel Aira, que no le había utilizado de salida en los compromisos anteriores en Copa del Rey, pero sí rompe la habitual estrategia del entrenador berciano de poderle dar cabida avanzado el encuentro, junto con el belga Andy Kawaya, para desequilibrar con su calidad y velocidad ante un rival más desgastado.

De esta manera, Aira tan solo tendrá un punta claro, el delantero cedido por el Rayo Vallecano Sergio Benito, autor del gol de la victoria ante el Atlético de Madrid y también héroe en la eliminatoria ante el Huesca.

Otra baja, en este caso por sanción, será la del capitán Antonio Martínez, al que solía dar minutos en la competición copera y que abre el abanico de posibilidades para el centro del campo leonés.

Previsiblemente Aira se decantará por dar continuidad y también un premio a los que lograron imponerse al Atlético de Madrid, empezando por el guardameta francés Lucas Giffard, auténtico protagonista del choque, y es más que probable el debut de la última incorporación, el lateral Samu Araujo.

Tal y como ocurriera contra el conjunto colchonero, el ambiente en las gradas del Reino de León se prevé espectacular después de que ya se hayan vendido más de 9.000 localidades, por lo que previsiblemente se volverá a estar cerca del lleno en el recinto culturalista.

- Alineaciones probables:

Cultural Leonesa: Giffard; Aitor, Iván González, Virgil Theresin, Araújo; Gudiño, Sergio Marcos, Alfonso, Augusto; Luque y Sergio Benito.

Valencia: Jaume, Correia, Mangala, Diakhaby, Costa; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran o Kang In; Gameiro y Maxi Gómez.

Árbitro: Valentín Pizarro Gómez (Comité Madrileño)

Hora: 18.00 GMT

Campo: Reino de León.EFE

1010625

1010146