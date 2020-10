El Valencia visita al Madrid con dudas pero con 'colchón' del triunfo inicial

Valencia, 7 oct (EFE).- El Valencia Basket visitará este jueves al Real Madrid en la segunda jornada de la Euroliga con dudas por su juego en los primeros encuentros de la temporada pero también con el 'colchón' que le da haber vencido al ASVEL Villeurbanne en la primera jornada del torneo la semana pasada.

El choque supondrá el primer reencuentro del Valencia con el alero gallego Alberto Abalde que, el pasado verano, tras rechazar la oferta de renovación del club, abonó su cláusula de rescisión y fichó por el conjunto madrileño.

También será la primera vez que el jugador ‘taronja’ Klemen Prepelic se mida a su exclub desde que el pasado verano llegó a un acuerdo para rescindir su contrato, aunque en su caso ya se enfrentó al equipo de Pablo Laso jugando a préstamo en el Joventut de Badalona en la anterior temporada.

El equipo de Jaume Ponsarnau afronta este choque tras haber sufrido una dolorosa derrota el pasado domingo en la cancha del Coosur Betis, en un encuentro en el que la falta de constancia defensiva, que ya se había visto en otros encuentros, le acabó suponiendo la derrota después de tres triunfos seguidos entre ambas competiciones.

La defensa de Facundo Campazzo será una de las claves del encuentro para un equipo al que le cuesta ser agresivo de manera constante sobre el balón y que incluso en algunos momentos renuncia a serlo. El partido será el segundo que dispute el Valencia desde la lesión del escolta balear Joan Sastre, el gran especialista defensivo de la línea exterior del equipo.

Para cubrir su baja, que puede ser de tres meses, la entidad ha recuperado de su cesión al alero Joan Sastre, pero aún no estará disponible. El segundo de los descartes que tiene que hacer será, en principio, bien el escolta serbio Vanja Marinkovic, que aún no ha debutado por una lumbalgia aguda pero que ya está disponible, o bien el base andorrano Quino Colom, con el que no se cuenta y que tiene más opciones de ser elegido.

El equipo valenciano tendrá a su favor un factor que no ha tenido en los últimos cuatro encuentros, pues la presión por ganar será principalmente del equipo que dirige Pablo Laso, por su mayor presupuesto y también por su derrota inicial en el torneo ante el TDS Systems Baskonia. EFE

